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Haberler Galatasaray İkas Eyüpspor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

İkas Eyüpspor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, İkas Eyüpspor’u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:14
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İkas Eyüpspor 1-5 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürdü.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası üzerinde bulunan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, yan direğe çarpıp auta çıktı.

18. dakikada Lemina'nın soldan ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle önüne alan Sallai, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Macar futbolcunun vuruşunda Berke, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

27. dakikada Ampem'in ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Muslera, soluna yatarak topu kontrol etti.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Osimhen'in vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Arka direğe hareketlenen Sallai, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Caner Erkin'in ıskaladığı top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Torreira, kafalardan seken topla arka direkte buluştu. Uruguaylı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2.

71. dakikada Galatasaray durumu 3-0 yaptı. Morata'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı rakibinin üzerinden aşırdıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu yine önünde bulan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

79. dakikada Eyüpspor, karşılaşmadaki tek golünü attı. Caner Erkin'n sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Claro, penaltı noktası civarından kafayla ağları sarstı: 1-3.

87. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Lemina'nın soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

89. dakikada Galatasaray maın skorunu belirledi. Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında altıpas önünden Morata, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-5.

Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 80'e yükselterek zirvedeki yerini korudu ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. İkas Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. İkas Eyüpspor ise Reeder Samsunspor deplasmanına çıkacak.

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