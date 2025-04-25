Çifte kupaya prim zammı

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği üst üste 4 galibiyetle çifte şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı. Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, geçen sezon 5 milyon dolar olan şampiyonluk primine zam yapma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, Süper Lig şampiyonluğunu bir de Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 300 milyon TL primle ödüllendirilecek. Kupada finale yükselen Galatasaray'a 5. yıldız için kalan 6 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik hakkı bulunuyor.