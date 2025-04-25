CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Çifte kupaya prim zammı

Çifte kupaya prim zammı

Süper Lig’de son 6 maça 5 puan farkla lider giren, kupada da finale kalan Galatasaray’da yönetim prim jestine hazırlanıyor. Çifte kupalı zafer için yaklaşık 300 milyon TL’lik prim düşünülüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çifte kupaya prim zammı

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği üst üste 4 galibiyetle çifte şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı. Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, geçen sezon 5 milyon dolar olan şampiyonluk primine zam yapma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, Süper Lig şampiyonluğunu bir de Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 300 milyon TL primle ödüllendirilecek. Kupada finale yükselen Galatasaray'a 5. yıldız için kalan 6 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik hakkı bulunuyor.

REKLAM - Idefix
G.Saray'dan Gökhan Sazdağı bombası!
DİĞER
Sustalı Ceylan'ın Ceylan'ı Sümeyye Aydoğan'dan yürek burkan annelik itirafı: "Oğlum için..."
Başkan Erdoğan Türk Kızılay'a kurban bağışı yaptı
G.Saray'da flaş Muslera gelişmesi!
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: İyinin üzerinde oynadık Tekke: İyinin üzerinde oynadık 01:15
Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri! Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri! 01:15
G.Saray'ın rakibi Fırtına oldu! G.Saray'ın rakibi Fırtına oldu! 01:15
Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin 01:14
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 01:14
A.Efes'ten müthiş geri dönüş! A.Efes'ten müthiş geri dönüş! 01:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi! F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi! 01:14
Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon 01:14
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 01:14
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 01:14
Alex de Souza'dan transfer itirafı! Alex de Souza'dan transfer itirafı! 01:14
Aslan'dan Loftus-Cheek harekatı! Aslan'dan Loftus-Cheek harekatı! 01:14