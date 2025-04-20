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Yenilmez armada

Galatasaray, 2022-23 sezonundan bu yana 102 lig maçında sadece 7 yenilgi aldı. Son 2 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar, üst üste 3. zaferine yürürken özellikle iç sahada en iyisi olmayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Yenilmez armada

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste 3. zaferine yürürken 2022-2023 sezonundan bu yana gösterdiği istikrar ve başarıyla dikkat çekiyor.

2022-2023 sezonunda takımın başına geçen Okan Buruk, kırdığı rekorlar, elde ettiği başarılar ve yakaladığı serilerle tarihe geçti.

Sarı kırmızılı takım, 2022'den beri ligin en az yenilen takımı oldu. Aslan, son 3 sezonda 102 lig maçına çıkarken sadece 7 yenilgi yaşadı.

36 maçta 88 puanla şampiyon olurken yalnızca 4 maçta kaybeden Galatasaray, 2023-24 sezonunda 38 haftada 102 puanla rekor kırıp zirveye çıkarken sadece 2 yenilgi aldı.

Aslan, 2024-25 sezonunda 30 maçta tek yenilgi ve 77 puanla lider konumda. Okan Buruk'un ekibi üst üste 3. şampiyonluğu isterken yenilmez görüntüsüyle alkışları topluyor. Aslan, iç saha ve dış sahada da başarısıyla öne çıktı.

Aslan, iç sahada 2022- 2023 sezonundan beri 52 maçta 45 galibiyet aldı ve ligin en iyisi oldu. Aslan bu süre zarfında evinde yalnızca 2 maç kaybetti.

52 DEPLASMANDA 40 GALİBİYET

G.Saray deplasman müsabakalarında da etkili bir görüntü çizdi. Okan Buruk'un öğrencileri dış sahada 52 müsabakada sahaya çıkarken 40 kez galip geldi.

SON 3 SEZONDA 5 MAĞLUBİYET

Aslan, deplasmanda son 3 sezonda 5 mağlubiyet yaşadı ve Fenerbahçe ile birlikte ligin en başarılı takımı oldu.

DERWALL'İ DE YAKALADI

Bodrum FK'yı rahat geçen Galatasaray evinde oynadığı maçlarda arka arkaya 5 maç üst üste gol yemeyerek 40 sene sonra rekor tazeledi. Sarı kırmızılılar son olarak 1985 yılında aynı başarıyı göstermişti. En son Jupp Derwall benzer başarıyı yaşamıştı.

KONYASPOR MESAİSİ

Bodrum FK galibiyeti ile şam- yakaladı piyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 22 Nisan Salı günü Konyaspor'a yarı finalde konuk olacak Aslan çalışmalarına başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk idaresindeki idmanda Bodrum FK maçında oynayan isimler yenilenme çalışması yaptı.

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