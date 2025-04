Kadıköy'den duyulsun

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, "Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır" dedi. Başkan Özbek,"Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

SAHADA KALMAYA DEVAM

DURSUN Özbek, "Yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve sahada kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray, bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp hiçbir zaman olmamıştır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini kazanmıştır. Galatasaray'ın başarıları Türk insanına mutluluk, huzur, umut verir" yorumunu yaptı.

MAYISA BİR ŞEY KALMADI

ÇIFTE kupa hedefine vurgu yapan Başkan Dursun Özbek, "Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız" diye konuştu. Bodrum FK maçını işaret eden Özbek, "25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyor, tüm Galatasaraylılar'ı cuma günü Bodrum maçına bekliyorum" dedi.

FLORYA'YI BIRAKIYORUZ

FUTBOL A takımının Kemerburgaz'a tamamen taşındığını hatırlatan Başkan Dursun Özbek, "Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. Riva'da da inşai faaliyetleri müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak" bilgisini verdi.

GURUR VERİCİ BİR DÖNEM

SPORTIF AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, önemli bilgiler verip "Sportif AŞ konsolide olarak 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında toplamda 670 milyon kar açıklamıştır. Kulübümüzün en önemli iştiraki olan Sportif AŞ, son dönemde hep karlı bilanço açıkladığı için son derece mutlu ve gurur verici bir durumdayız" dedi.

BU TAVIRLARDAN VAZGEÇİN

DURSUN Özbek, "Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu hareketlerden vazgeçin. Artık sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın" diye yorumladı.

TESİSLEŞME VURGUSU

TESISLEŞMEYE çok önem verdiklerini aktaran Dursun Özbek, "Tesisleşme, olmazsa olmazımız bizim. Bir spor kulübüysek, bunun gereğini yapıp Türk insanını, Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, herkesin sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesisleri yapmamız lazım. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

UEFA KUPASI GÖSTERGESİ

G.SARAY'ın her zaman Türk insanını gururlandırdığını belirten Dursun Özbek, "Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının arkasında olduğunu hep gördük. 85 milyonun desteğine mazhar olmuş kulübümüzün duruşu olduğu için 85 milyon arkasındadır. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, en büyük göstergesidir. Hangi takım taraftarı olursa olsun, o sevinci bir hatırlayalım" dedi.