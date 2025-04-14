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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Galatasaray'da taraftarının sevgisini kazanmış, şampiyonluk da yaşamış olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı ekipteki serüveni bitiyor mu? Peki, Arjantinli yıldızın yeni rotası nere olacak? İşte yanıtı ve ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 16:01
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

2019'da Inter'den olaylı bir şekilde ayrılan Icardi, PSG'de beklentileri karşılayamamış ve gözden düşmüştü. Ancak yıldız futbolcu Galatasaray'da geçirdiği son 3 sezonda Avrupa'nın en üretken forvetlerinden birine dönüştü ve adeta küllerinden doğdu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Şu anda ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Icardi, bir yandan da geleceğini planlamaya başladı. Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Türkiye'den ayrılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Icardi, Türkiye'de kendine uygun bir ortam bulmuş gibi görünse de, özel hayatındaki çalkantılar futbolunu gölgeliyor. Bu sezon 14 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı. Geçen yıl ise 47 maçta 32 gol ve 12 asistle yıldızlaştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Ancak eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç, mahkemeler, sadakat krizleri ve sosyal medyaya yansıyan özel hayat detayları nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor. Bu durumun onun ayrılık kararını etkilediği düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Geçmişte Milan ve Juventus gibi Serie A devleriyle adı anılsa da bu ihtimaller artık rafa kalkmış görünüyor. InterLive'e göre, Icardi'nin birinci önceliği artık Arjantin'e dönmek ve kızlarına yakın olmak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Bu, hem kariyer hem kişisel yaşam açısından çok kritik bir karar olacak. Ancak Wanda Nara ile süren hukuki savaş, bu kararı zorlaştırabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

Özetle, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılığı artık ciddi bir ihtimal. Yaz transfer döneminde yeni bir forma giymesi, tamamen bu özel süreçlerin sonucuna bağlı olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

İşte InterLive'da yer alan o haber:

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