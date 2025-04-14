TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...

2019'da Inter'den olaylı bir şekilde ayrılan Icardi, PSG'de beklentileri karşılayamamış ve gözden düşmüştü. Ancak yıldız futbolcu Galatasaray'da geçirdiği son 3 sezonda Avrupa'nın en üretken forvetlerinden birine dönüştü ve adeta küllerinden doğdu.

Şu anda ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Icardi, bir yandan da geleceğini planlamaya başladı. Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Türkiye'den ayrılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.