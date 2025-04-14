TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor mu? Mauro Icardi ve ayrılık...
Galatasaray'da taraftarının sevgisini kazanmış, şampiyonluk da yaşamış olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı ekipteki serüveni bitiyor mu? Peki, Arjantinli yıldızın yeni rotası nere olacak? İşte yanıtı ve ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
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Ancak eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç, mahkemeler, sadakat krizleri ve sosyal medyaya yansıyan özel hayat detayları nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor. Bu durumun onun ayrılık kararını etkilediği düşünülüyor.
Geçmişte Milan ve Juventus gibi Serie A devleriyle adı anılsa da bu ihtimaller artık rafa kalkmış görünüyor. InterLive'e göre, Icardi'nin birinci önceliği artık Arjantin'e dönmek ve kızlarına yakın olmak.
Bu, hem kariyer hem kişisel yaşam açısından çok kritik bir karar olacak. Ancak Wanda Nara ile süren hukuki savaş, bu kararı zorlaştırabilir.
Özetle, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılığı artık ciddi bir ihtimal. Yaz transfer döneminde yeni bir forma giymesi, tamamen bu özel süreçlerin sonucuna bağlı olacak.
İşte InterLive'da yer alan o haber:
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