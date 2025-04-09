Golcü Aslan

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk isteyen Galatasaray'da gol yollarındaki başarılı performans dikkat çekiyor. Aslan, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 28 maçta 69 kez ağları sarstı ve maç başına 2.4'lük gol ortalaması yakaladı. Cimbom'un 28 lig maçında maç başına 12.9'luk şut, maç başına 6.6'lık isabetli şut ve maç başına 6.5'luk korner ortalaması elde etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yaşadığı 2022-23 sezonunda 28 maç sonunda 54 golü, 2023-24 sezonunda da 28 karşılaşmanın sonunda toplamda 58 golü bulunuyordu.

OSİMHEN FAKTÖRÜ

Sarı kırmızılı ekipte Victor Osimhen attığı gollerle Süper Lig'de en çok öne çıkan futbolcu oldu. Galatasaray'ın da en skorer ismi olan Nijeryalı forvet, 23 lig maçında 20 gol atıp 4 asist yaparak 24 gole direkt etki etti. Böylece Osimhen'in skor katkısı oynadığı maç sayısını geçti. Ligde bir başka gol katkısı Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Barış Alper; 27 lig maçında 10 gol, 3 asistle 13 gole doğrudan etki etti. Sezonun dikkat çeken isimlerinden Yunus Akgün'ün 24 maçta 6 gol, 7 asistle 13 katkısı olurken Dries Mertens de 27 lig mücadelesinde 4 gol, 7 asistle 11 gollük katkı sundu.

80 BARAJINI HEP GEÇTİ

Son 2 sezonun şampiyonu G.Saray, 2022-23'te 88 puanla zirveye çıkarken 36 haftada 83 gol attı, 27 gol yedi ve artı 56 averaj oluşturdu. 2023-24'te de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 38 haftada 87 kez ağları havalandırdı, 26 gol yedi ve artı 66 averaj yakaladı. Cimbom şu anda 28 karşılaşmadı 69 gol atarken 29 gol yedi ve artı 40 averajı buldu.

'BİZE OSİMHEN LAZIM'

Manchester United'ın efsanelerinden Rio Ferdinand, Osimhen'i övdü. ManU'nun Osimhen'e ihtiyaç duyduğunu aktaran Ferdinand, "Osimhen gibi gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Genç yıldızlara örnek olabilecek yıldızımız olmalı. United'da elit isimler olmalı" dedi.

YEDİĞİ GOL SAYISI ARTTI

Galatasaray'da son 2 sezona göre yenilen gol sayısı arttı. 2022-23'te 36 haftada kalesinde 27 gol gören Aslan; 2023-24'te ise 38 maçta 26 gol yemişti. Ancak sarı-kırmızılılar, şimdiden 28 maç sonunda 29 gol görerek, savunma anlamında son 2 sezonun gölgesinde kaldı.

İCARDİ FARKI

Son 2 sezonda şampiyonluğa uzanan Aslan'da gol yollarında Mauro İcardi etkisi vardı. İcardi, 2022-23 sezonunda 24 lig maçında 22 gol, 7 asistle 29 gole etki etti. Arjantinli yıldız, 2023-24 sezonunda ise 34 haftada 25 gol, 9 asistle 34 gole doğrudan katkı yaptı ve ligde gol krallığına ulaştı.

SADECE DERBİDE YOK

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de gol atamadan kapattığı tek karşılaşması Fenerbahçe derbisi oldu. Sarıkırmızılılar, sahasında konuk ettiği sarı-lacivertlilerle 0-0 berabere kalmıştı.

PİATEK İLE YARIŞIYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında iddialı olan Victor Osimhen, 20 golle zirvede yer alıyor. Osimhen, Başakşehir'den 19 gollü Krzysztof Piatek'le kıyasıya bir yarış veriyor. Yine Trabzonspor'dan Simon Banza da 17 golle krallık yarışında iddialı konumda.

CHELSEA'Yİ İSTEYECEKTİR

Chelsea'nin efsane isimlerinden John Obi Mikel, Osimhen için, "Çocukken Chelsea'yi destekleyen ve bu kulüp için oynamak isteyen bir oyuncuyu alamazsak gerçekten üzücü olur. Osimhen'in idolü Drogba. Rekorlar kırmak, bize kupalar kazandırmak, takımı tekrar zirveye taşımak ve Drogba'nın rekorları için gelmek isteyecektir" diye görüş belirtti.