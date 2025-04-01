GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye Victor Osimhen tarifesi!

Beşiktaş derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Morata'yı oyundan çıkarmayan Okan Buruk, bu tercihi nedeniyle eleştirildi. On numara rolünde aksayan İspanyol forvet, 90 dakika boyunca sahadaki en etkisiz isimdi. Beşiktaş yenilgisinin analizini yapan Buruk, Fenerbahçe planında Morata'yı ilk 11'de düşünmüyor. Kupadaki derbide tek forvet olarak Osimhen görev yapacak. Nijeryalı yıldızı sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta olduğu gibi Dries Mertens tamamlayacak.

HÜCUMDA PLANLAR BU KEZ FARKLI

Sabah'ta yer alan habere göre Morata'yı kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, hücum hattını birlikte oynama alışkanlığı olan Barış Alper, Yunus, Mertens ve Osimhen'den kuracak. 51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisine yönelik taktik çalışmalarda as kadroyu Muslera- Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren- Lemina, Torreira- Barış Alper, Mertens, Yunus- Osimhen oluşturdu.

31 MAÇTA 26 KEZ SEVİNDİ

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 31 müsabakada forma giydi. 23 Süper Lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu, ligde 20 kez fileleri sarsarken 6 defa da Avrupa arenasında sevinç yaşadı.