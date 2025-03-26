GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinde büyük katkısı olan menajer George Gardi konuyla ilgili açıklama yaptı.

"GÖRÜŞME OLMADI"

Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, Osimhen'in Al Hilal iddialarıyla ilgili, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi."