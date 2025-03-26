GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in gelecek sezon nerede olacağı merak ediliyor. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldıza Avrupa devlerinden birçok teklif gelirken menajer George Gardi, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Gardi'den Osimhen sözleri... | GALATASARAY HABERLERİ
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Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinde büyük katkısı olan menajer George Gardi konuyla ilgili açıklama yaptı.
"GÖRÜŞME OLMADI"
Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, Osimhen'in Al Hilal iddialarıyla ilgili, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi."
"İSTANBUL'A MÜKEMMEL UYUM SAĞLADI"
"İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı."
OSIMHEN'İN GELECEĞİ HAKKINDA
"Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda." yanıtını verdi.
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