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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in gelecek sezon nerede olacağı merak ediliyor. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldıza Avrupa devlerinden birçok teklif gelirken menajer George Gardi, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Gardi'den Osimhen sözleri... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 11:57
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GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen'in gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız isim için Avrupa devlerinin de ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

Son olarak Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in de devrede olduğu iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinde büyük katkısı olan menajer George Gardi konuyla ilgili açıklama yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

"GÖRÜŞME OLMADI"
Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, Osimhen'in Al Hilal iddialarıyla ilgili, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi."

GALATASARAY HABERLERİ - Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Gelecek sezon transferi...

"İSTANBUL'A MÜKEMMEL UYUM SAĞLADI"
"İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı."

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