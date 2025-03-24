TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...
Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dries Mertens'in yerini doldurmak için arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekip gündemine Reeder Samsunspor forması giyen Carlo Holse'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Yaş olarak genç ve dinamik bir isim düşünen teknik direktör Okan Buruk'un, Mertens profiline uyan Holse'yi istediği kaydedildi.
Galatasaray yönetimi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı 10 numaranın performansını izleyecek ve duruma göre sezon sonunda pazarlık masasına oturacak.
Samsunspor'un ligde 3. sırayı almasında attığı goller ve asistlerle kilit rol oynayan Holse, sağ kanatta da forma giyebiliyor. Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde G.Saray'dan Kerem Demirbay'a talip olduğunu söylemişti.
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