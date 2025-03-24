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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dries Mertens'in yerini doldurmak için arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekip gündemine Reeder Samsunspor forması giyen Carlo Holse'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 35 yaşını devirmiş oyuncularla yollarını ayıracak Aslan, önce 38'lik Muslera'yı, ardından 37'lik Mertens'i uğurlayacak. Uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Cimbom, 10 numarada da listesine sürpriz bir ismi ekledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

Sabah'ta yer alan habere göre ligde sezonun flaş ekibi Samsunspor'un 25 yaşındaki yıldızı Carlo Holse yakın takibe alındı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yaş olarak genç ve dinamik bir isim düşünen teknik direktör Okan Buruk'un, Mertens profiline uyan Holse'yi istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

Galatasaray yönetimi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı 10 numaranın performansını izleyecek ve duruma göre sezon sonunda pazarlık masasına oturacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Reeder Samsunspor'un yıldızına kanca! Carlo Holse...

Samsunspor'un ligde 3. sırayı almasında attığı goller ve asistlerle kilit rol oynayan Holse, sağ kanatta da forma giyebiliyor. Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde G.Saray'dan Kerem Demirbay'a talip olduğunu söylemişti.

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