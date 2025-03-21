TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gözden düşen Elias Jelert ile İngiltere'den o takımın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.
Sarı- Kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Elias Jelert bu sezon 33 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanıyor.
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