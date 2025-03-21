  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gözden düşen Elias Jelert ile İngiltere'den o takımın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Elias Jelert ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

9 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek bir türlü beklenen patlamayı yapamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

Sarı-Kırmızılı Yönetim genç yıldızla sezon sonunda yolları ayırmayı düşünüyor. Takvim'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich'in Elias Jelert'i takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert Ada yolcusu!

Sarı- Kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Elias Jelert bu sezon 33 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanıyor.

G.Saray'dan Felix hamlesi! Maaşı...
F.Bahçe'den forvete çılgın plan!
DİĞER
Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı
CHP'li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
İngiliz devi Yusuf'a kafayı taktı!
Özbek Icardi'yi ipten aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Çok mutluyuz ama... Montella: Çok mutluyuz ama... 01:00
Kerem Aktürkoğlu: Asistim daha güzeldi! Kerem Aktürkoğlu: Asistim daha güzeldi! 01:00
F.Bahçe'den yılın transfer bombası! F.Bahçe'den yılın transfer bombası! 00:59
Bizim Çocuklar avantajı kaptı! Bizim Çocuklar avantajı kaptı! 00:59
F.Bahçe salladı ama yıkamadı! F.Bahçe salladı ama yıkamadı! 00:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 00:59
Daha Eski
Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! 00:59
Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! 00:59
F.Bahçe ve G.Saray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! F.Bahçe ve G.Saray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! 00:59
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 00:59
Deniz Gül: Hocamız karar veriyor Deniz Gül: Hocamız karar veriyor 00:59
F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! 00:59