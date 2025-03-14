TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'ı zirvede tutmaya devam eden Victor Osimhen'e bir talip de Suudi Arabistan'dan çıktı. Mitrovic'in yerine yeni bir golcü arayan Al-Hilal, Nijeryalı yıldızı transfer listesinin başına aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Osimhen'i sarı-kırmızılı takıma Napoli'den kiralık getiren İtalyan menajer George Gardi ise yıldız oyuncuyla ilgili beklenenden çok farklı bir planlamaya gitti.
MITROVIC'İN YERİNE LİSTENİN İLK SIRASINA YAZDILAR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gardi, 26 yaşındaki golcü için Al-Hilal ile görüşmelere başladı.
Sağlık sorunu yaşayan Mitrovic yerine yeni bir golcü arayışına giren Suudi Arabistan ekibi, Gardi'nin yönlendirmesiyle Osimhen'i listenin ilk sırasına yazdı.
Al- Hilal cephesi, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu da ödemeye hazır.
Oyuncuyu kadrosunda tutmayı hedefleyen Galatasaray'ın, her geçen gün artan talipliler nedeniyle işi zor gibi gözüküyor.
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