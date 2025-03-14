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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'ı zirvede tutmaya devam eden Victor Osimhen'e bir talip de Suudi Arabistan'dan çıktı. Mitrovic'in yerine yeni bir golcü arayan Al-Hilal, Nijeryalı yıldızı transfer listesinin başına aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

Galatasaray'ı attığı gollerle zirvede tutan Victor Osimhen'e teklif yağıyor.

TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin peşinde olduğu Osimhen, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

Sarı-kırmızılı kulüp de Nijeryalı forvetin bonservisini almak için tüm şartlarını zorlayacak.

TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

Osimhen'i sarı-kırmızılı takıma Napoli'den kiralık getiren İtalyan menajer George Gardi ise yıldız oyuncuyla ilgili beklenenden çok farklı bir planlamaya gitti.

TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

MITROVIC'İN YERİNE LİSTENİN İLK SIRASINA YAZDILAR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gardi, 26 yaşındaki golcü için Al-Hilal ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ-Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı! Transfer listesinin başında

Sağlık sorunu yaşayan Mitrovic yerine yeni bir golcü arayışına giren Suudi Arabistan ekibi, Gardi'nin yönlendirmesiyle Osimhen'i listenin ilk sırasına yazdı.

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