Osimhen yarışı

Dünyaca ünlü forvet oyuncusu Victor Osimhen için yoğun bir transfer yarışı dikkat çekiyor. Galatasaray, sezon başında İtalya'dan Napoli'den kiraladığı Osimhen'i bonservisiyle almak adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sponsor arayışında olan Aslan, 26 yaşındaki oyuncu için tüm ihtimalleri zorlamak istiyor. Ancak Nijeryalı futbolcuyu Avrupa'nın iki önemli kulübü; Arsenal ve Juventus yakından takip ediyor.

ARSENAL TEMASA GEÇTİ Arsenal ve Juventus, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor. Arsenal, ihtiyaç duyduğu forvet transferini Victor Osimhen'le yapmak istiyor. İngiliz basınına göre; Topçular Napoli ile temaslarına başladı. Arsenal'in çok ciddi olduğu dile getirildi. Aynı zamanda Juventus, şampiyon olabilecek bir kadro için forvetini Osimhen'le güçlendirmeyi amaçlıyor. Kolo Muani ve Victor Osimhen forvet ikilisi düşünülüyor.

CİMBOM'U SIRTLADI

Bu sezon Cimbom'un parlayan yıldızı olan Victor Osimhen, golleri ve asistleriyle takımını adım adım şampiyonluğa taşıyor. Oynadığı 21 maçın 16'sında skor katkısı veren Osimhen, 68 puanın 40'ına direkt etki etti. Süper Lig'de 21 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 17 gol-4 asistlik performansıyla 21 gole katkı sağladı. Ligde 5. haftadan itibaren forma giyebilen Osimhen, oynadığı karşılaşmaların sadece 5'ini boş geçti. Nijeryalı yıldız, Teknik Direktör Okan Buruk'un ve takım arkadaşlarının en büyük gol silahı olarak dikkat çekiyor. Okan Buruk ve ekibi, oyun planlarını Osimhen üzerine kurgularken, saha içerisinde takım arkadaşları da Nijeryalı oyuncuyu sürekli topla buluşturmaya çalışıyor.

JUVE'NİN ÖZEL PLANI

İtalya'da son olarak 2019-20 sezonunda şampiyon olan ve 5 yıldır zirveye uzak kalan Juventus, yeni sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. Juve'nin bu nedenle güçlü bir forvet hattı kurmayı planladığı, Victor Osimhen'in listede ilk sırada olduğu vurgulanıyor. Torino temsilcisinin Napoli görüşmelerini sıklaştıracağı aktarıldı.

62 MİLYON STERLİN

Arsenal, Victor Osimhen'in transferinde öne geçmeyi hedefliyor. İngiliz basını; Londra ekibinin 62 milyon sterlini gözden çıkardığını yazdı. Napoli'nin 75 milyon eurodan aşağıya inmemesi sonrası Arsenal'in bu teklifi karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

MANU GERİDE KALDI

Victor Osimhen'i isteyen kulüpler arasında yer alan Manchester United geri planda kaldı. ManU'nun bu sezon Premier Lig'deki konumu ve Avrupa kupalarından uzak kalma durumu nedeniyle transferde elinin zayıfladığı vurgulandı. Nijeryalı yıldızın da Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir kulübe gitmeyeceği özellikle dile getirildi.