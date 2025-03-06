Tarnovanu hamlesi

Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönme ihtimalinin güçlü olması nedeniyle Galatasaray kaleci transferi için hazırlıklarını yapıyor. Berke Özer, Lucas Perri ve Konstantinos Tzolakis'ten sonra Romanya'dan yeni bir isim daha gündeme geldi. Romanya'nın önemli kulüplerinden FCSB'de forma giyen kaleci Ștefan Tarnovanu'nun Cimbom'un listesinde olduğu vurgulandı.

47 MAÇTA OYNADI

Eski ismiyle Steaua Bükreş, şu anki adıyla FCSB olan Rumen ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki kalecinin Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü. Kariyerinde hiç yurt dışına çıkmayan Rumen kalecinin bu transfere sıcak bakabileceği iddia edildi. Tarnovanu bu sezon takımıyla 47 resmi maçta kaleyi korudu. Tarnovanu, Romanya Milli Takımı'nda da oynuyor.

LUCESCU FORMAYI VERDİ

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Stefan Tarnovanu'ya güveniyor. Lucescu, son dönemde Litvanya ve Güney Kıbrıs maçlarında Tarnovanu'yu oynatarak dikkat çekti.

ROMANYA'DA BEĞENİLİYOR

Adı Galatasaray ile anılan kaleci Stefan Tarnovanu, ülkesi Romanya'da da yakından takip ediliyor. 24 yaşındaki eldiven Romanya'da Radu Dragușin ile beraber en başarılı kaleci olarak gösteriliyor. 2022'den bu yana Romanya Milli Takımı'nda da olan Tarnovanu, FCSB'de de bu sezon 1 numara oldu.