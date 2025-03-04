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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı süper yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 10:50
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GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Osimhen'in adının anıldığı takımlardan biri de Juventus'tu.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

İtalyan basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; Juventus, Osimhen için eskisi kadar ısrarcı değil.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Hatta Torino ekibinin yaz transfer döneminde yoğunlaşacağı iki isim de duyuruldu.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Buna göre Juventus'un bir numaralı hedefi Kolo Muani'nin bonservisini almak. Ara transfer döneminde PSG'den yarım sezonluğuna kiralanan Muani, İtalyan deviyle ligde çıktığı 5 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Muani'nin dışında Juventus'un bir diğer forvet adayının ise Eintracht Frankfurt forması giyen Hugo Ekitike olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Torino ekibinin yeni sezona iki Fransız forvetle girmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Vlahovic'le yollarını ayırması beklenen Juventus'un, Benjamin Sesko'yu da radarında tuttuğunun altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler

Öte yandan Çizme'deki bir diğer haberde Victor Osimhen'in her geçen gün Manchester United'a yaklaştığı, Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfere karşılık Napoli'ye Rasmus Hojlund'u önerebileceği vurgulandı.

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