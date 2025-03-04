GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı süper yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Hatta Torino ekibinin yaz transfer döneminde yoğunlaşacağı iki isim de duyuruldu.
Buna göre Juventus'un bir numaralı hedefi Kolo Muani'nin bonservisini almak. Ara transfer döneminde PSG'den yarım sezonluğuna kiralanan Muani, İtalyan deviyle ligde çıktığı 5 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Muani'nin dışında Juventus'un bir diğer forvet adayının ise Eintracht Frankfurt forması giyen Hugo Ekitike olduğu belirtildi.
Torino ekibinin yeni sezona iki Fransız forvetle girmek istediği aktarıldı.
Vlahovic'le yollarını ayırması beklenen Juventus'un, Benjamin Sesko'yu da radarında tuttuğunun altı çizildi.
Öte yandan Çizme'deki bir diğer haberde Victor Osimhen'in her geçen gün Manchester United'a yaklaştığı, Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfere karşılık Napoli'ye Rasmus Hojlund'u önerebileceği vurgulandı.
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