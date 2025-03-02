TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönme durumunu takip eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok önemli ismi gündemine alan Cimbom, son olarak Barcelona'dan Inaki Pena'yı da listesine dahil etti. 2021-2022 sezonunda Galatasaray kalesini koruyan İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelme ihtimaline sıcak bakıyor.