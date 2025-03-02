TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor
Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda son olarak gündeme, eski kalecisi Inaki Pena geldi. Yetenekli eldivenin sarı kırmızılı formaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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TORRENT İLE GELMİŞTİ
Inaki Pena, G.Saray'da 2021- 2022'de forma giymişti. İspanyol kaleci, Domenec Torrent'in o dönem takımın başına geçmesiyle transfer edilmişti. Pena özellikle, Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçlarında dikkat çekmişti.
ÖNEMLİ ADAYLAR
Kaleci transferi için adaylarını netleştiren Galatasaray'da Eyüpspor'dan Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis'i yakından takip ediyor.
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