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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda son olarak gündeme, eski kalecisi Inaki Pena geldi. Yetenekli eldivenin sarı kırmızılı formaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönme durumunu takip eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

Birçok önemli ismi gündemine alan Cimbom, son olarak Barcelona'dan Inaki Pena'yı da listesine dahil etti. 2021-2022 sezonunda Galatasaray kalesini koruyan İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelme ihtimaline sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

İspanya'da Barcelona'ya yakınlığıyla bilinan Sport gazetesi de İnaki Pena'nın Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinde olumlu sonuç alamadığı kaydedildi. Pena'nın Barça'dan gelen son teklifi de reddettiği aktarıldı. 25 yaşındaki eldiven bu sezon Barcelona'da 22 resmi maçta kaleyi korudu. Pena, 2021-22'de Galatasaray formasıyla da 8 maça çıkmış, 720 dakika süre almıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

TORRENT İLE GELMİŞTİ

Inaki Pena, G.Saray'da 2021- 2022'de forma giymişti. İspanyol kaleci, Domenec Torrent'in o dönem takımın başına geçmesiyle transfer edilmişti. Pena özellikle, Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçlarında dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota Inaki Pena! Muslera'nın yerine geliyor

ÖNEMLİ ADAYLAR

Kaleci transferi için adaylarını netleştiren Galatasaray'da Eyüpspor'dan Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis'i yakından takip ediyor.

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