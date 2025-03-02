Okan Buruk'tan hakeme sert tepki! Osimhen'e yapılan müdahalenin ardından...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Okan Buruk, karşılaşmayı cezası sebebiyle tribünden takip etti.
Sporx'te yer alan habere göre Buruk, maçın 6. dakikasında Yasin Özcan ile Osimhen arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.
Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü.
Yasin'e ikinci sarı kart çıkmamasına büyük tepki gösteren Okan Buruk, tribünde oturduğu yerden kalkarak hakem Cihan Aydın'a tepkide bulundu.
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