Türk hakemlerle aynı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, gündemdeki konulara dair açıklamalar yaptı. Yelkencioğlu, "Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile" dedi. Sloven hakem Slavko Vincic'in derbideki performansını yorumlayan Yelkencioğlu, "Onlar daha önce bu hakemi istedi. Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti? Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar çıktı" ifadelerini kullandı.

ESKİSİNDEN DAHA DİKKATLİYİZ

Niyazi Yelkencioğlu sponsorluklarla ilgili, "Her zaman seçici davranıyoruz. 5 kişilik ayrı grup kurduk. Onlar gerekli incelemeleri yapıyor. Olayların önüne geçemiyoruz, dikkat ediyoruz. Eskisinden daha dikkatliyiz" dedi.