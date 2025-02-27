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Haberler Galatasaray Hedef çeyrek final: Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hedef çeyrek final: Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından kupaya odaklanan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde 3 puan almanın yollarını arayacak Cimbom, gruptan çıkmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kupada oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'ın lider Konyaspor'a karşı nasıl oynayacağı heyecanla bekleniyor. Sıralamadaki yerini korumak isteyen Recep Uçar'ın öğrencileri ise hata yapmak istemiyor. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:23 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 11:47
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Hedef çeyrek final: Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Cimbom, ikinci hafta maçında da Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Konyaspor karşısında galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde mücadeleye hazırlanan Cimbom, Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak müzesine bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Recep Uçar ile Boluspor ve İkas Eyüpspor maçlarını kazanan Konyaspor ise zorlu deplasmanda sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Jelert, Cuesta, Kaan, Berkan, Efe, Kerem, Yusuf Demir, Eyüp, Yunus, Ahmed

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Adil, Calusic, Uğurcan, Jevtovic, Oğulcan, Keyta, Ndao, Yusuf, Kramer

ASLAN HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak, en çok mutlu sona ulaşan takım olan Cimbom, müzesine bir yenisini daha götürmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk Türkiye Kupasını almak için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek çeyrek final biletini kapmayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında herhangi bir hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullarak etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

GALATASARAY'DAN KONYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig'de iki defa karşı karşıya gelen Galatasaray ile Konyaspor, kupa maçında 3. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan iki maçta Cimbom, Konya ekibi mağlup etmeyi başardı. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 galip geldi.

CİMBOM'DA 3 EKSİK

Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız isimlerin ne zaman geri döneceği belirsizliğini korurken, Teknik Direktör Okan Buruk'un hangi isimleri tercih edeceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

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