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Haberler Galatasaray Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Tottenham maçında çapraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlık yaşayarak sezonu kapatan sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi, derbiyi tribünden takip etmek üzere İstanbul'a geldi. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'dan ilk paylaşımları... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 12:11
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Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Çapraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlanarak sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi İstanbul'a geldi.

Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Icardi, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Arjantinli golcü Yaptığı ilk paylaşıma İstanbul'da olduğuna dair bir konum işareti, sarı-kırmızı kalpler, aslan ve Türk Bayrağı emojileri koydu.

Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen ve İstanbul'a gelen yıldız isim, pazartesi akşamı oynanacak dev maçı tribünden takip edecek.

Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 3-2 galip geldiği Tottenham maçında çapraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

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