Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Tottenham maçında çapraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlık yaşayarak sezonu kapatan sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi, derbiyi tribünden takip etmek üzere İstanbul'a geldi. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'dan ilk paylaşımları... (GS SPOR HABERİ)
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Derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen ve İstanbul'a gelen yıldız isim, pazartesi akşamı oynanacak dev maçı tribünden takip edecek.
Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 3-2 galip geldiği Tottenham maçında çapraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.
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