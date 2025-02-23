Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun paylaşımları

Çapraz bağ yırtığı sebebiyle sakatlanarak sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi İstanbul'a geldi.

Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Icardi, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.