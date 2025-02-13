'Milli' güç

Ara transfer dönemi sonrası Galatasaray'ın kadrosunda çok sayıda milli futbolcu bulunması dikkatlerden kaçmadı. Hem A Milli Takımımız hem de kendi ülkelerinin milli takımında yer alan isimler hemen göze çarptı. Sarıkırmızılıların son takviyesi Eren Elmalı ile beraber A Milli Takımımızda oynayan isimler arttı. Eren Elmalı'nın yanı sıra Yunus Akgün, Barış Alper, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Abdülkerim Bardakcı ay-yıldızlı formayı giyiyor. Kolombiya Milli Takımı'nın iki stoperi Sanchez ve Cuesta'da Galatasaray'da buluştu. Gabon Milli Takımı'ndan Mario Lemina, Nijerya Milli Takımı'nın yıldızı Victor Osimhen, Polonya Milli Takımı'ndan Frankowski, Senegal Milli Takımı'ndan Jakobs ve İspanya Milli Takımı'ndan Morata bulunuyor.

İSPANYA'NIN TAKIM KAPTANI

Sezonun flaş transferlerinden Alvaro Morata, aynı zamanda İspanya Milli Takımı'nın kaptanı... EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki golcü, turnuvada 1 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Bugüne kadar Boğalar ile 84 maça çıkan Morata 37 gol attı, 8 asist yaptı.