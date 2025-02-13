Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, düzenlenen imza töreniyle sarı-kırmızılı formayı giydi. GS TV'ye konuşan milli sol bek, "Formanın ağırlığını, Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Oynadığımız zaman atmosferin farkında oluyoruz zaten. Çok heyecanlıyım ilk maçıma çıkmak için. Taraftarımızdan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri" dedi. Transfer sürecini de anlatan Eren Elmalı, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Eren Elmalı, "Burada olduğum, Galatasaray'da yer aldığım için çok mutluyum. Biraz uzun bir süreç oldu ama burada olduğum için çok mutluyum. Başkan Dursun Özbek'e, Abdullah Kavukçu'ya ve Okan Hoca'ya teşekkür ederim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu güzel olur" yorumunu yaptı.

Eren Elmalı'nın Galatasaray'da hangi forma numarası giyeceği de belli oldu. 24 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımda 17 numaralı formayı giyecek. Başarılı sol bek, dün yeni formasıyla objektiflere poz verdi.

TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR

Trabzonspor'a veda eden Eren Elmalı, şunları söyledi: "Çok şey öğrendiğim, hem futbol hem karakter olarak olgunlaştığım, Trabzonspor Ailesi. Burada olduğum süre boyunca birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına ve bütün yöneticilere çok teşekkür ederim. Kalbimde yeri her zaman ayrı olacak. Her şey için teşekkürler. Yolunuz açık, şansınız bol olsun..."