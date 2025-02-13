  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'a İtalyan ekibi kancayı taktı. Serie A devi milli yıldız için AZ Alkmaar - Galatasaray mıçını takip edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

Galatasaray'ın milli yıldızının peşini Avrupa'nın dev kulüpleri bırakmıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki kanat forvetini Lazio'dan sonra Napoli de kadrosuna katmak istiyor.

Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

İtalyan ekibinin bugün oynanacak AZ Alkmaar maçında Barış Alper Yılmaz'ı markaja alacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

Takvim'de yer alan habere göre; Napoli'den iki yetkilinin, AZ Alkmaar maçında tribünde olacağı ve rapor tutacağı bildirildi. İtalyan kulübünün sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak astronomik bir teklif yapması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

30 MİLYON EURO
2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti.

Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

Premier Lig ekiplerinden Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile iletişime geçmiş ve transfer şartlarını masaya yatırmıştı.

Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler

Aslan'ın Barış'ın olası satışından bonservis beklentisi 30 milyon Euro. G.Saray, yıldız futbolcuyu Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.

F.Bahçe'den milli yıldıza kanca!
F.Bahçe'de Tyrick Mitchell planı!
DİĞER
Eşi, Galatasaray'ın yıldızı Morata'yı gölgede bıraktı! Ekonomi dergilerine kapak oldu! İşte nedeni...
CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya'ın ardından Pakistan'da
Okan Buruk'tan tepki: Kimse benim oyuncuma...
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mimovic...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! 01:24
Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! 01:23
Olaylı derbide kazanan çıkmadı! Olaylı derbide kazanan çıkmadı! 01:19
Olaylı derbide kazanan çıkmadı! Olaylı derbide kazanan çıkmadı! 01:18
Benfica deplasmanda avantajı kaptı! Benfica deplasmanda avantajı kaptı! 01:08
Feyenoord evinde Milan'ı devirdi! Feyenoord evinde Milan'ı devirdi! 01:08
Daha Eski
Bayern Münih İskoçya'da tur kapısını araladı! Bayern Münih İskoçya'da tur kapısını araladı! 01:08
Feyenoord evinde Milan'ı devirdi! Feyenoord evinde Milan'ı devirdi! 01:01
Bayern Münih İskoçya'da tur kapısını araladı! Bayern Münih İskoçya'da tur kapısını araladı! 01:00
Benfica deplasmanda avantajı kaptı! Benfica deplasmanda avantajı kaptı! 00:57
Okan Buruk'tan tepki: Kimse benim oyuncuma... Okan Buruk'tan tepki: Kimse benim oyuncuma... 23:56
G.Saray-A. Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı! G.Saray-A. Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı! 23:56