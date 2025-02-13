Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takip edecekler
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'a İtalyan ekibi kancayı taktı. Serie A devi milli yıldız için AZ Alkmaar - Galatasaray mıçını takip edecek. İşte detaylar...
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30 MİLYON EURO
2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti.
Premier Lig ekiplerinden Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile iletişime geçmiş ve transfer şartlarını masaya yatırmıştı.
Aslan'ın Barış'ın olası satışından bonservis beklentisi 30 milyon Euro. G.Saray, yıldız futbolcuyu Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.
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