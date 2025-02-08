TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı
Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Genk forması giyen stoper Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Sessiz sedasız bitirilen bu transferi, Genk'i yakından takip eden Belçikalı gazeteci Bob Faesen, Fotomaç'a yorumladı. Peki Genk, Cuesta'yı neden Galatasaray'a sattı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"Carlos 2019'dan beri buradaydı. Burada seviliyordu ve herkes onun transferini hak ettiği konusunda hemfikirdi. Genk'te de yeni bir döngü başlamıştı. Torino transferin son gününde istedi ama transfer gerçekleşmedi. Kendisi G.Saray'dan teklif gelince ayrılmak istedi."
GENK ONU NEDEN SATTI?
"Genk yeni bir oluşum içine girdi. Uzun süredir buradaydı. Oyuncu yaz aylarında ayrılacaktı ama olmadı. O da bu ayrılığın olacağını o dönem anlamıştı."
"Yine de kulüp sezon sonuna kadar onu tutmak istiyordu ama 8 milyon euro bonservis, hem de ayrılmak isteyen yedek bir oyuncu için iyi miktar"
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Cuesta, Genk formasıyla sezonun ilk yarısında tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
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