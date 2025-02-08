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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Genk forması giyen stoper Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Sessiz sedasız bitirilen bu transferi, Genk'i yakından takip eden Belçikalı gazeteci Bob Faesen, Fotomaç'a yorumladı. Peki Genk, Cuesta'yı neden Galatasaray'a sattı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Sessiz sedasız bitirilen bu transferi, Genk'i yakından takip eden Belçikalı gazeteci Bob Faesen, Fotomaç'a yorumladı. İşte Bob Faesen'in Cuesta hakkında görüşleri:

TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

"Kolombiya ile Copa America'ydı ve orada iyi iş çıkardı. O zamana kadar Genk'in merkez savunma ikilisi SmetsSadick'ti. İyi oynuyorlardı. Ancak yine de Carlos, süre aldığı her zaman sağlamdı. O iyi bir defans oyuncusu."

TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

TORINO DA İSTEDİ

"Carlos, çok sağlam ve lider bir stoper oyuncusu. İkili mücadelelerde güçlü, topla oldukça iyi. Genel olarak iyi bir oyuncu. Olağanüstü bir şey değil ama Kolombiya'da ilk 11'de olması bir şeyler söylüyor."

TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

"Carlos 2019'dan beri buradaydı. Burada seviliyordu ve herkes onun transferini hak ettiği konusunda hemfikirdi. Genk'te de yeni bir döngü başlamıştı. Torino transferin son gününde istedi ama transfer gerçekleşmedi. Kendisi G.Saray'dan teklif gelince ayrılmak istedi."

TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

GENK ONU NEDEN SATTI?

"Genk yeni bir oluşum içine girdi. Uzun süredir buradaydı. Oyuncu yaz aylarında ayrılacaktı ama olmadı. O da bu ayrılığın olacağını o dönem anlamıştı."

TRANSFER HABERİ: İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı Galatasaray'a satma nedeni! Belçikalı gazeteci açıkladı

"Yine de kulüp sezon sonuna kadar onu tutmak istiyordu ama 8 milyon euro bonservis, hem de ayrılmak isteyen yedek bir oyuncu için iyi miktar"

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