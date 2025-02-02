Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Galatasaray bir transfer döneminde daha dünyaca ünlü bir forveti kadrosuna kazandırıyor.

Son 3 senede Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden sarı-kırmızılılar, bu dönemde de Alvaro Morata gibi marka bir isme yöneldi.