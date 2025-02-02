  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, AC Milan'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. İspanyol santrforun sarı kırmızılı formayı seçmesindeki gerçek ortaya çıktı. İşte transferin arka planındaki o şaşırtan detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Galatasaray bir transfer döneminde daha dünyaca ünlü bir forveti kadrosuna kazandırıyor.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Son 3 senede Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden sarı-kırmızılılar, bu dönemde de Alvaro Morata gibi marka bir isme yöneldi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

İcardi ve Osimhen hamleleri ile başarılara imza atan Cimbom, Morata transferinden de son derece umutlu. Benzer şekilde İspanyol yıldız da G.Saray'ı bu nedenle seçti.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

ŞAMPİYONLUK FAKTÖRÜ

32 yaşındaki Morata, Galatasaray'ın son dönemde Mauro İcardi ve Victor Osimhen'e kattığı değeri referans alarak teklife olumlu yanıt verdi. Deneyimli golcü, kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamak adına sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktı.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Ayrıca kariyeri boyunca hep şampiyonluklara oynayan Morata, Milan'ın Serie A'da hedeften kopmasının ardından Galatasaray'da yeni bir lig şampiyonluğu kazanma fırsatını değerlendirmek istedi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

10+3 MİLYON EURO OPSİYON

Tutto Mercato'nun haberinde; Alvaro Morata'nın sözleşme şartları yazıldı. Morata'da 1.5 yıllık kiralama opsiyonu bulunuyor. Kira döneminin sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Satın alma opsiyonunun 10+3 milyon euro olduğu belirtildi. Satın alma opsiyonu devreye girdiğinde sözleşme 2029'a kadar uzayacak. Morata'nın 8 milyon euro da maaş alacağı bildirildi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

SKY Italia'da yer alan haberde; Alvaro Morata'nın Milan'da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi. Inter ile Serie A'da bugün derbi maçına çıkan Milan'da arkadaşlarıyla kulüp tesislerinde bir araya gelen golcü futbolcunun herkesle tek tek görüştüğü bildirildi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

AİLESİ DE SICAK BAKTI

Morata'nın transfer görüşmelerinde ailesinin de sıcak bakması olumlu bir faktör olarak öne çıktı. İspanyol basınındaki özel haberde; Morata'nın eşi ve çocuklarının da İstanbul'da yaşamak istediği bildirildi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

202 MİLYON EURO DEĞER

Alvaro Morata'ya ödenen bonservis bedelleri dikkat çekiyor. Morata'ya toplamda 202 milyon euro verildi. Özellikle 2017-18 sezonunda Real Madrid'den Chelsea'ye transfer olurken 66 milyon euro ödendi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

22.8 MİLYON TAKİPÇİ

Dünyaca ünlü forvet Alvaro Morata, sosyal medyada da en fazla takip edilen yıldızlar arasında. Instagram'da 22.8 milyon takipçisi bulunan Morata, Türkiye'de en fazla takipçiye sahip futbolcu olacak. Türkiye'de an itibariyle futbol dünyasında kulüpler ve teknik direktörler dahil, daha fazla takipçiye sahip kimse bulunmuyor.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

KUPA KOLEKSİYONU

Kariyerinde her zaman üst seviye kulüplerde oynayan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen Alvaro Morata, çok önemli başarılara imza attı. Real Madrid'le 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası kaldıran Morata, Juventus ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Kupası kazandı.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

Milan ve Juve ile 1'er kez İtalya Süper Kupası da kazanan İspanyol forvet, Chelsea'de de Avrupa Ligi'ni kaldırdı. İspanya Milli Takımı'nın kaptanlarında olan Morata, EURO 2024 ve 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi

UEFA'NIN ŞAMPİYONU

Morata kariyeri boyunca, UEFA'nın düzenlediği tüm uluslararası kupaları kaldırdı. Real Madrid'le 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Morata, Chelsea ile de Avrupa Ligi'ni kaldırdı. İspanya Milli Takımı'nda da UEFA EURO 2024 ile 2023 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan deneyimli forvet, sadece son 2021'den beri oynanan Konferans Ligi'nde kupa alamadı.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer G.Saray...
Kardelenler - Dizi
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! İstediği maaş talebi belli oldu...
Öcalan DEM Parti'ye ne talimat verdi? İmralı'dan gelen mesajı "iletmeme" çabası: YPG'den "15 Şubat" sinyali
Fenerbahçe'ye Fransız sol bek!
Mauro Icardi İstanbul'a döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'e Espanyol şoku! R. Madrid'e Espanyol şoku! 01:00
R. Madrid'e Espanyol şoku! R. Madrid'e Espanyol şoku! 00:59
Fenerbahçe'ye Fransız sol bek! Fenerbahçe'ye Fransız sol bek! 00:30
Saint-Maximin F.Bahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular Saint-Maximin F.Bahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular 00:18
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 00:18
Mauro Icardi İstanbul'a döndü Mauro Icardi İstanbul'a döndü 00:18
Daha Eski
Alvaro Morata G.Saray'da! Alvaro Morata G.Saray'da! 00:18
RAMS Başakşehir evinde farklı kazandı! RAMS Başakşehir evinde farklı kazandı! 00:18
F.Bahçe'nin acı günü F.Bahçe'nin acı günü 00:18
Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! 00:17
Beşiktaş'ta ayrılık! Cher Ndour... Beşiktaş'ta ayrılık! Cher Ndour... 00:17
Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da... Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da... 00:17