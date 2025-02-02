Gerçek ortaya çıktı! İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray'a gelme sebebi
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, AC Milan'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. İspanyol santrforun sarı kırmızılı formayı seçmesindeki gerçek ortaya çıktı. İşte transferin arka planındaki o şaşırtan detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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ŞAMPİYONLUK FAKTÖRÜ
32 yaşındaki Morata, Galatasaray'ın son dönemde Mauro İcardi ve Victor Osimhen'e kattığı değeri referans alarak teklife olumlu yanıt verdi. Deneyimli golcü, kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamak adına sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktı.
Ayrıca kariyeri boyunca hep şampiyonluklara oynayan Morata, Milan'ın Serie A'da hedeften kopmasının ardından Galatasaray'da yeni bir lig şampiyonluğu kazanma fırsatını değerlendirmek istedi.
10+3 MİLYON EURO OPSİYON
Tutto Mercato'nun haberinde; Alvaro Morata'nın sözleşme şartları yazıldı. Morata'da 1.5 yıllık kiralama opsiyonu bulunuyor. Kira döneminin sonunda da zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.
Satın alma opsiyonunun 10+3 milyon euro olduğu belirtildi. Satın alma opsiyonu devreye girdiğinde sözleşme 2029'a kadar uzayacak. Morata'nın 8 milyon euro da maaş alacağı bildirildi.
ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
SKY Italia'da yer alan haberde; Alvaro Morata'nın Milan'da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi. Inter ile Serie A'da bugün derbi maçına çıkan Milan'da arkadaşlarıyla kulüp tesislerinde bir araya gelen golcü futbolcunun herkesle tek tek görüştüğü bildirildi.
AİLESİ DE SICAK BAKTI
Morata'nın transfer görüşmelerinde ailesinin de sıcak bakması olumlu bir faktör olarak öne çıktı. İspanyol basınındaki özel haberde; Morata'nın eşi ve çocuklarının da İstanbul'da yaşamak istediği bildirildi.
202 MİLYON EURO DEĞER
Alvaro Morata'ya ödenen bonservis bedelleri dikkat çekiyor. Morata'ya toplamda 202 milyon euro verildi. Özellikle 2017-18 sezonunda Real Madrid'den Chelsea'ye transfer olurken 66 milyon euro ödendi.
22.8 MİLYON TAKİPÇİ
Dünyaca ünlü forvet Alvaro Morata, sosyal medyada da en fazla takip edilen yıldızlar arasında. Instagram'da 22.8 milyon takipçisi bulunan Morata, Türkiye'de en fazla takipçiye sahip futbolcu olacak. Türkiye'de an itibariyle futbol dünyasında kulüpler ve teknik direktörler dahil, daha fazla takipçiye sahip kimse bulunmuyor.
KUPA KOLEKSİYONU
Kariyerinde her zaman üst seviye kulüplerde oynayan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen Alvaro Morata, çok önemli başarılara imza attı. Real Madrid'le 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası kaldıran Morata, Juventus ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Kupası kazandı.
Milan ve Juve ile 1'er kez İtalya Süper Kupası da kazanan İspanyol forvet, Chelsea'de de Avrupa Ligi'ni kaldırdı. İspanya Milli Takımı'nın kaptanlarında olan Morata, EURO 2024 ve 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
UEFA'NIN ŞAMPİYONU
Morata kariyeri boyunca, UEFA'nın düzenlediği tüm uluslararası kupaları kaldırdı. Real Madrid'le 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Morata, Chelsea ile de Avrupa Ligi'ni kaldırdı. İspanya Milli Takımı'nda da UEFA EURO 2024 ile 2023 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan deneyimli forvet, sadece son 2021'den beri oynanan Konferans Ligi'nde kupa alamadı.
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