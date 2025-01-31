GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Alvaro Morata ve kulübü ile anlaşma sağladığı açıklanmıştı. İspanyol golcünün transferi hakkında son olarak sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte sarı kırmızılıların Morata operasyonuna beklenmedik engel... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray'ın Morata transferinin önünde sürpriz bir engel belirdi.
Milan, yerine başka bir oyuncu bulana kadar Morata'yı transfer etmeme kararı almıştı.
Bu doğrultuda Santiago Gimenez ile görüşen İtalyan temsilcisi, transfer sürecini neredeyse tamamlamak üzereydi.
Gimenez'in takımı Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile eşleşmesi transfer görüşmelerini zora soktu.
Gimenez görüşmelerinde durma noktasına gelen Milan, Udinese'nin forveti Lorenzo Lucca ile görüşmelere başlayacak.
Serie A ekibi, başka bir forvet ile anlaşma sağlarsa Morata'yı Galatasaray'a göndereceği belirtiliyor.
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