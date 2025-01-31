  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Alvaro Morata ve kulübü ile anlaşma sağladığı açıklanmıştı. İspanyol golcünün transferi hakkında son olarak sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte sarı kırmızılıların Morata operasyonuna beklenmedik engel... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 18:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Alvaro Morata...

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Sarı kırmızılıların İspanyol yıldız ve kulübü AC Milan ile anlaşma sağladığı duyurulmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Sözleşme ile ilgili taraflar arasında son görüşmeler gerçekleşirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray'ın Morata transferinin önünde sürpriz bir engel belirdi.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Milan, yerine başka bir oyuncu bulana kadar Morata'yı transfer etmeme kararı almıştı.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Bu doğrultuda Santiago Gimenez ile görüşen İtalyan temsilcisi, transfer sürecini neredeyse tamamlamak üzereydi.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Gimenez'in takımı Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile eşleşmesi transfer görüşmelerini zora soktu.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Gimenez görüşmelerinde durma noktasına gelen Milan, Udinese'nin forveti Lorenzo Lucca ile görüşmelere başlayacak.

GALATASARAY HABERİ - Morata'da son dakika gelişmesi! Transferde pürüz çıktı

Serie A ekibi, başka bir forvet ile anlaşma sağlarsa Morata'yı Galatasaray'a göndereceği belirtiliyor.

G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri!
DİĞER
AZ ALKMAAR GS PLAY-OFF MAÇI! UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Saint-Maximin'de sürpriz gelişme!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ulaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! 18:56
G.Saray'a Morata şoku! G.Saray'a Morata şoku! 18:40
Eyüpspor transferi açıkladı Eyüpspor transferi açıkladı 18:02
Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman? Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman? 17:00
Montpellier - Lens maçı ne zaman? Montpellier - Lens maçı ne zaman? 16:55
Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! 16:51
Daha Eski
Acun Ilıcalı'dan kura çekimi sonrası dikkat çeken sözler! Acun Ilıcalı'dan kura çekimi sonrası dikkat çeken sözler! 16:44
Parma - Lecce maçı ne zaman? Parma - Lecce maçı ne zaman? 16:36
F.Bahçe Sportif Direktörü'nden transfer açıklaması! F.Bahçe Sportif Direktörü'nden transfer açıklaması! 16:29
Leganes - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Leganes - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 16:28
G.Saray'dan kura çekimi sonrası ilk açıklama! G.Saray'dan kura çekimi sonrası ilk açıklama! 16:09
Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? 16:09