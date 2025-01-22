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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

Eyüpspor ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray'da Ahmed Kutucu transferinin detayları ortaya çıktı. Yusuf Demir'i de kiralık olarak göndererek gelişimini takip edecek olan sarı kırmızılılar meğerse 6 senedir Kutucu ile... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

Galatasaray'da oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı kırmızılılar ilk icraatını Türkiye'de gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

Bu sezon Eyüp forması altında harikalar yaratan Ahmed Kutucu için bir süredir Eyüpspor ile temas halinde olan sarı kırmızılı yönetim mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu için kapıyı 10 milyondan açan kulübü Eyüp ile 6 milyon Euro net bonservis ücreti karşılığında el sıkışıldı.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

3.5 SENELİK SÖZLEŞME

Taraflar artık ödeme planı üzerinde detayları konuşurken, parçalı formayı giymeyi dört gözle bekleyen Ahmet ile 3.5 senelik bir anlaşmaya varıldı. Ayrıca Yusuf Demir de kiralık olarak sezon sonuna kadar Eyüp'e verilecek. 24'lük yıldıza senelik 1 milyon Euro civarında ücret ödenecek. Transferin en kısa sürede açıklanması ve Ahmed'in de taraftarı olduğu G.Saray'a katılması bekleniyor. Ahmed'in gelişiyle kanat transferi de artık kafa kaldırılacak.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

TAM BİR JOKER

Ahmed Kutucu transferinde oyuncunun formunun yanı sıra çok yönlü olmasının da büyük bir katkısı oldu. Kariyerine ileride başlayan Ahmed bu yıl ağırlıklı olarak solda oynadı. Geçen yıl 1. Lig'de sağ kanatta görev alan Ahmed, zaman zaman da forvet arkasında görev yapıyor. 24 yaşındaki futbolcu 4 bölgede de tam randımanlı oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

SCOUT EKİBİ 6 YILDIR İZLİYOR

Ahmed Kutucu aslında G.Saray'a hiç yabancı bir isim değil. Milli futbolcu yaklaşık 6 senedir G.Saray scout ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Schalke forması giydiği günden itibaren markaja alınan Ahmed'in gelişimi yakından izlendi. Ancak milli oyuncunun beklenen sıçramayı yapması Eyüp'e denk gelince sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'yu rötarlı da olsa almayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

BEŞİKTEN G.SARAYLI

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Ahmed Kutucu hiçbir zaman sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini saklamadı. Henüz 13 yaşında Schalke altyapısında oynadığı dönemde, G.Saray'ın Alman ekibini Şampiyonlar Ligi'nden elediği maçı Türk taraftarlarla birlikte izledi.

TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

2019 yılında verdiği bir röportajda konu hakkında, "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 yendiğimiz maçta Almanya'da tribünde Galatasaray'ı destekledim. Doğduğum yerde yani Gelsenkirchen'de Galatasaray'ın tarafına geçtim. Başka bir şey söylememe gerek yok herhalde" ifadelerini kullanmıştı.

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