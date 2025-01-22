TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...
Eyüpspor ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray'da Ahmed Kutucu transferinin detayları ortaya çıktı. Yusuf Demir'i de kiralık olarak göndererek gelişimini takip edecek olan sarı kırmızılılar meğerse 6 senedir Kutucu ile... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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3.5 SENELİK SÖZLEŞME
Taraflar artık ödeme planı üzerinde detayları konuşurken, parçalı formayı giymeyi dört gözle bekleyen Ahmet ile 3.5 senelik bir anlaşmaya varıldı. Ayrıca Yusuf Demir de kiralık olarak sezon sonuna kadar Eyüp'e verilecek. 24'lük yıldıza senelik 1 milyon Euro civarında ücret ödenecek. Transferin en kısa sürede açıklanması ve Ahmed'in de taraftarı olduğu G.Saray'a katılması bekleniyor. Ahmed'in gelişiyle kanat transferi de artık kafa kaldırılacak.
TAM BİR JOKER
Ahmed Kutucu transferinde oyuncunun formunun yanı sıra çok yönlü olmasının da büyük bir katkısı oldu. Kariyerine ileride başlayan Ahmed bu yıl ağırlıklı olarak solda oynadı. Geçen yıl 1. Lig'de sağ kanatta görev alan Ahmed, zaman zaman da forvet arkasında görev yapıyor. 24 yaşındaki futbolcu 4 bölgede de tam randımanlı oynayabiliyor.
SCOUT EKİBİ 6 YILDIR İZLİYOR
Ahmed Kutucu aslında G.Saray'a hiç yabancı bir isim değil. Milli futbolcu yaklaşık 6 senedir G.Saray scout ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Schalke forması giydiği günden itibaren markaja alınan Ahmed'in gelişimi yakından izlendi. Ancak milli oyuncunun beklenen sıçramayı yapması Eyüp'e denk gelince sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'yu rötarlı da olsa almayı başardı.
BEŞİKTEN G.SARAYLI
Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Ahmed Kutucu hiçbir zaman sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini saklamadı. Henüz 13 yaşında Schalke altyapısında oynadığı dönemde, G.Saray'ın Alman ekibini Şampiyonlar Ligi'nden elediği maçı Türk taraftarlarla birlikte izledi.
2019 yılında verdiği bir röportajda konu hakkında, "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 yendiğimiz maçta Almanya'da tribünde Galatasaray'ı destekledim. Doğduğum yerde yani Gelsenkirchen'de Galatasaray'ın tarafına geçtim. Başka bir şey söylememe gerek yok herhalde" ifadelerini kullanmıştı.
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