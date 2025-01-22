TRANSFER HABERİ | Ahmed Kutucu Aslan oluyor! Meğerse Galatasaray 6 senedir...

3.5 SENELİK SÖZLEŞME Taraflar artık ödeme planı üzerinde detayları konuşurken, parçalı formayı giymeyi dört gözle bekleyen Ahmet ile 3.5 senelik bir anlaşmaya varıldı. Ayrıca Yusuf Demir de kiralık olarak sezon sonuna kadar Eyüp'e verilecek. 24'lük yıldıza senelik 1 milyon Euro civarında ücret ödenecek. Transferin en kısa sürede açıklanması ve Ahmed'in de taraftarı olduğu G.Saray'a katılması bekleniyor. Ahmed'in gelişiyle kanat transferi de artık kafa kaldırılacak.