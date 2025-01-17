Hatayspor - Galatasaray CANLI | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mersin Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da ve ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, kritik mücadelede de kazanan taraf olmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve zor zamanlar geçiren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev maçına moralli hazırlanmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan RAMS Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan ve Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merakla beklenen Gabriel Sara'nın durumu belli oldu. Ayrıca, kritik karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında yer alan isimlerin fazlalığı da dikkat çekiyor. Futbolseveler tarafından heyecanla beklenen mücadelede ligde sadece 1 galibiyeti olan Hatayspor'un nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. 9 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GABRIEL SARA OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisine başlanan Gabriel Sara'nın Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Çalışmalara başladığı öğrenilen Sara, Mersin'e götürülmezken, ne zaman geri döneceği ise açıklanmadı. Brezilyalı futbolcu dışında kadroda düşülmeyen Hakim Ziyech ile tedavisine devam edilen Mauro Icardi'de kadroya alınmadı.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Hatayspor: BEKAJ, KERİM, KILAMA, CALVO, KAMİL AHMET, ABDULKADİR, DIACK, GÖRKEM, FERNANDES, BOUTOBBA, ABOUBAKAR

Galatasaray: MUSLERA, KAAN, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, KEREM, BARIŞ, MERTENS, YUNUS, (SALLAI) OSIMHEN

ABOUBAKAR VE OSIMHEN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş'tan kiralanan ve henüz beklenilen performansı veremeyen Vincent Aboubakar ile Napoli'den bir yıllık gelen Victor Osimhen kozlarını paylaşacak. İki golcü de karşılaşmada filelerini havalandırmak isterken, Aboubakar 14 maçta 3 gol atabildi. Ligde 13 karşılaşmada forma giyen Victor Osimhen ise 10 defa fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ DURDURULAMIYOR

Süper Lig'de oynanan 18 maçın tamamında süre alan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki futbolcu, son haftalarda attığı gollerle takımına 3 puan kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin gollerini kaydeden Barış Alper Yılmaz, ligde attığı 10 golle kariyer sezonunu yaşıyor. Genç futbolcunun Hatayspor maçında nasıl bir performans ortaya koyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

HATAYSPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Adana Demirspor maçında alınan mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Hocalık kariyeri boyunca Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Murat Şahin, Galatasaray maçı öncesi göreve getirildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı takımla birlikte antrenmanlara çıkarken, ilk maçında nasıl bir performans göstereceği ise merak ediliyor.

ERCE KARDEŞLER VE RUI PEDRO CEZALI

Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erce Kardeşler ve Rui Pedro, 20. haftada oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Krtik maçta forma giyemeyecek futbolcuların yerine Visar Bekaj ve Görkem'in şans bulması bekleniyor.

GALATASARAY YOLUNA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kaybetmeyen Galatasaray, 23 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. 27 Ağustos'ta oynanan Young Boys mücadelesinde kaybeden Cimbom, bu tarihten sonra çıktığı 23 maçın 17'sini kazandı. 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, Atakaş Hatayspor karşısında da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak.

EN SON YENİLGİSİ HATAYSPOR'A

Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını da kaybetmeyen Galatasaray, en son yenilgisini Hatayspor'a karşı aldı. Geçen sezon Mersin'de oynanan maçı 2-1 kaybeden Cimbom, bu sezon oynanacak kritik mücadelede hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 2024-2025 sezonunu başarılı bir şekilde geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sınırda yer alırken, kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

HATAYSPOR İLE GALATASARAY ARSINDA 10. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 10. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray, oynanan 9 maçın 6'sında üstün gelen taraf olurken, 3 karşılaşmayı da Hatayspor kazandı. Sarı kırmızılılar 17 gol kaydederken, bordo-beyazlılar ise 11 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DAN REKOR

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 50 puan toplayan Galatasaray, lig tarihinde bu zamana kadar en yüksek puana ulaşan takım oldu. 16 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Cimbom, deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçını kazandı. Aynı zamanda sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde dış saha puanı kaybetmeyen tek ekip konumunda yer alıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının hakeminin Cihan Aydın olduğunu açıkladı. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.

VAR HAKEMİ JAN BOTERBERG OLDU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasından itibaren yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı açıklanırken, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmanın TFF VAR merkezinde Belçikalı hakem Jan Boterberg görev yapacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy olacak.