Galatasaray'da Mauro Icardi'yi üzen haber!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ağır bir sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin durumu sarı-kırmızılı camiada dikkatle takip edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcu için son olarak kritik karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:53
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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcunun durumu Cimbom'da merakla takip ediliyordu.
Son olarak Sabah'ın verdiği habere göre yönetimden oyuncuyla ilgili kritik karar geldi.
Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ismi UEFA listesinden çıkarılacak.
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