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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'yi üzen haber!

Galatasaray'da Mauro Icardi'yi üzen haber!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ağır bir sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin durumu sarı-kırmızılı camiada dikkatle takip edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcu için son olarak kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:53
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Galatasaray'da Mauro Icardi'yi üzen haber!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'yi üzen haber!

Cimbom bu mücadeleden çok önemli bir galibiyet alırken yaşanan o gelişme sarı-kırmızılı camiada sevinçleri yarıda bırakmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'yi üzen haber!

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada ağır bir sakatlık geçirerek sahayı terk etmişti.

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