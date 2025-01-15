  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Brezilyalı stoper Diego Carlos için Aston Villa ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:45 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, stoper takviyesi için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Danimarkalı stoperin yerine flaş bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

DIEGO CARLOS İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Diego Carlos transferi için Aston Villa ile temasa geçtiğini yazdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Romano, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını belirtti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İngiliz basını, Diego Carlos için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını ancak Aston Villa sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiğini yazmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Diego Carlos bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta süre aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" 16:59
Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! 16:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! 16:45
Arda Güler'e büyük müjde! Arda Güler'e büyük müjde! 15:22
Resmen açıkladı! Yasin Özcan... Resmen açıkladı! Yasin Özcan... 15:25
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 15:37
Daha Eski
Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması 15:50
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı 16:09
Süper Lig devinden Romulo bombası! Süper Lig devinden Romulo bombası! 16:18
F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak 13:09
Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman? 13:11
G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! 13:13