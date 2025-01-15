Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Diego Carlos çalımı! Bu transfer çok konuşulur
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Brezilyalı stoper Diego Carlos için Aston Villa ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:45 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:46
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Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Danimarkalı stoperin yerine flaş bir ismi gündemine aldı.
DIEGO CARLOS İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Diego Carlos transferi için Aston Villa ile temasa geçtiğini yazdı.
Romano, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını belirtti.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
İngiliz basını, Diego Carlos için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını ancak Aston Villa sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiğini yazmıştı.
Diego Carlos bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta süre aldı.
Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Carlos'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
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