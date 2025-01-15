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Haberler Galatasaray Buruk’la golcü Aslan

Buruk’la golcü Aslan

Sarı-kırmızılı kulüple üst üste 3. şampiyonluğunu almak isteyen Okan Buruk’un yakaladığı gol başarısı gözlerden kaçmıyor. 18 haftada 51 gol atan Aslan gözünü 100 gol barajına dikiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Buruk’la golcü Aslan

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olan Galatasaray, bir yandan gol yollarındaki gücüyle de öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 2022-23 sezonundan beri gol yollarında yakaladığı başarı dikkatlerden kaçmıyor. Her sezon üstüne koyarak ilerleyen Buruk'un ekibi bu sezon ise gözünü rekora dikti.

HEDEF 100'Ü GEÇMEK

Aslan, 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta 36 lig maçında 83 gol atmıştı. 2023-24 sezonunda 38 lig mücadelesinde 92 gol kaydeden Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ise henüz 18 haftada rakip filelere tam 51 gol bıraktı. Ligin şu anda en skorer takımı olan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk hedefinin yanına 100 gol barajını aşma hedefini de eklemiş durumda.

1963'TE 105'İ BULDU

Sarı kırmızılı kulüp, 1962- 1963 sezonunda şampiyon olurken lig farklı bir statüde oynanıyordu. Lig ilk olarak Kırmızı ve Beyaz grup şeklinde iki gruba ayrılmıştı. Kırmızı Grup'ta 20 maçta 51 gol atan ve 32 puanla birinci olan Aslan, şampiyonluk grubuna yükselmişti. Şampiyonluk grubunda ise 22 maçta 54 gol kaydeden ve 35 puanla zirveyi alan Galatasaray, iki farklı grupta 42 maça çıkıp 105 gol atarak rekor kırmıştı.

F.BAHÇE'DEN 103 GOL

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda şampiyon olurken toplamda 103 gol atmıştı. Galatasaray, sezon sonunda rakibini hem şampiyonluk yarışında geçmek hem de 100 golü aşarak ezeli rakibinin 103 gollü rekorunu geride bırakmak isteyecek.

İCARDİ VE OSİMHEN

Cimbom'da son 2.5 sezonda elde edilen gol başarısında iki dünyaca ünlü forvet dikkat çekiyor. 2022-23 sezonunda ligde 22 gol atan Mauro İcardi, 2023-24 sezonunda da 25 golle, gol kralı olmuştu. İcardi bu sezon ise sakatlanana kadar 4 gol kaydetmişti. Sezon başında kadroya katılan Victor Osimhen ise 10 golle, krallık yarışında iddialı.

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