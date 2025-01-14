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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da attığı gollerle takımını sırtlayan Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da birçok talibi bulunan milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 11:56
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TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Galatasaray'a zorlu Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk'un eseri oldu.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Buruk, Cimbom'un başına geçtiğinde takımda tartışılan isimlerin başında gelen Barış Alper 2 senede büyük bir değişim geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Şans verilen her pozisyonda elinden geleni yapan ve fiziksel olarak bambaşka bir seviyeye çıkan Barış, A Milli Takımı'nın da önemli bir silahı haline gelirken, değerine değer kattı ve Avrupa kulüplerinin yaz döneminde gündemine geldi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Okan Buruk'un, "Bir sene daha kal ve çok daha iyi yerlere geleceksin. Sabırlı ol ve bu sene bizim için olmazsa olmaz isimlerin başımda geliyorsun" dediği 24 yaşındaki futbolcu, hocasını dinledi ve bu sezon takımda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Yorucu geçen sezonun ardından Barış sezona istenen başlangıcı yapamasa da, ilerleyen dönemde kendini bulmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Bu sezonun ilk yarısında 10 gol, 1 asistlik bir istatistiğe ulaşan Barış Alper Yılmaz, devre arası için kendisine yapılan teklifleri kabul etmedi ve takımda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

EN AZ 30 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre, yıllık ücretine zam yapılarak yaklaşık 70 milyon liraya çıkarılan Barış Alper için Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisi bulunurken, yaz için yönetimin 30 milyon Euro'nun altında kesinlikle Barış'ı bırakmayı düşünmediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

TARİHE GEÇEBİLİR

Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olması halinde Sacha Boey ile birlikte Galatasaray'ın sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir maçında sol ayakla attığı 2 golün de tesadüf olmadığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Her antrenman sonrası ekstra çalışmalar yapan Barış'ın, zayıf yönlerini bu şekilde geliştirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Kafayla gol atmaya da başlayan Barış'ın sol ayağını geliştirmek için özel çalışma yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek

Takımın yıldızlarından biri haline gelen Barış, son 7 maçta 6 gole imza attı.

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