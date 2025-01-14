TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray tarihine geçecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da attığı gollerle takımını sırtlayan Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da birçok talibi bulunan milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Okan Buruk'un, "Bir sene daha kal ve çok daha iyi yerlere geleceksin. Sabırlı ol ve bu sene bizim için olmazsa olmaz isimlerin başımda geliyorsun" dediği 24 yaşındaki futbolcu, hocasını dinledi ve bu sezon takımda kaldı.
Yorucu geçen sezonun ardından Barış sezona istenen başlangıcı yapamasa da, ilerleyen dönemde kendini bulmaya başladı.
Bu sezonun ilk yarısında 10 gol, 1 asistlik bir istatistiğe ulaşan Barış Alper Yılmaz, devre arası için kendisine yapılan teklifleri kabul etmedi ve takımda kaldı.
EN AZ 30 MİLYON EURO
Milliyet'in haberine göre, yıllık ücretine zam yapılarak yaklaşık 70 milyon liraya çıkarılan Barış Alper için Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisi bulunurken, yaz için yönetimin 30 milyon Euro'nun altında kesinlikle Barış'ı bırakmayı düşünmediği öğrenildi.
TARİHE GEÇEBİLİR
Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olması halinde Sacha Boey ile birlikte Galatasaray'ın sattığı en pahalı oyuncu olarak tarihe geçecek.
Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir maçında sol ayakla attığı 2 golün de tesadüf olmadığı ortaya çıktı.
Her antrenman sonrası ekstra çalışmalar yapan Barış'ın, zayıf yönlerini bu şekilde geliştirdiği öğrenildi.
Kafayla gol atmaya da başlayan Barış'ın sol ayağını geliştirmek için özel çalışma yaptığı belirtildi.
Takımın yıldızlarından biri haline gelen Barış, son 7 maçta 6 gole imza attı.
DİĞER