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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Türk sporuna daha fazla zarar vermeden..."

Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Türk sporuna daha fazla zarar vermeden..."

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı disiplin kurulu kararına tepki gösterdiği bir paylaşım yayımladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 22:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 22:50
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Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Türk sporuna daha fazla zarar vermeden..."

Galatasaray, PFDK tarafından verilen tribün bloke cezalarına tepki gösterdiği bir paylaşım yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek... Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz! Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!" ifadeleri yer aldı.

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