Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-kırmızılılara çok büyük umutlarla transfer olan o futbolcu ise resmen bedavaya gidecek. İşte tüm detaylar...
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Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Cimbom'da Victor Nelsson için gelecek teklifler bekleniyor. Danimarkalı futbolcu için Cimbom 10 milyon euro bonservis bedeli düşünüyor.
Sarı-kırmızılılara çok büyük umutlarla transfer olan Hakim Ziyech'i Teknik Direktör Okan Buruk kadrosunda düşünmüyor.
Yönetim oyuncu için herhangi bir bedel beklemeden takımdan göndermeyi planlıyor.
Futbolcu için yaz transfer döneminde sarı-kırmzılıların kasasından 9 milyon euroluk bir para çıkmıştı.
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