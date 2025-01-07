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Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-kırmızılılara çok büyük umutlarla transfer olan o futbolcu ise resmen bedavaya gidecek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 09:33
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Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Galatasaray 2 sezon üst üste çok önemli bir başarıya imza atarak Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar bu sezon ise Süper Lig dışında Avrupa'da da çok önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Galatasaray'da bu anlamda devre arası dönemi için transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Cimbom'da Victor Nelsson için gelecek teklifler bekleniyor. Danimarkalı futbolcu için Cimbom 10 milyon euro bonservis bedeli düşünüyor.

Galatasaray'da transfer zararı! Yıldız isim bedavaya gidecek

Sarı-kırmızılılara çok büyük umutlarla transfer olan Hakim Ziyech'i Teknik Direktör Okan Buruk kadrosunda düşünmüyor.

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