Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu
Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano, Galatasaray'ın kısa süre önce listesine eklediği yıldız isimle ilgili kötü haberi duyurdu. Takımının gözden çıkardığı futbolcunun sarı kırmızılı ekibin teklifini reddettiği iddia edildi. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 19:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 19:53
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Sarı kırmızılı ekip, Rashford için yakın zamanda kulübüyle iletişime geçmiş ve transfer konusunda nabız yoklamıştı.
Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu hamlesiyle ilgili kötü haberi duyurdu.
Romano, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın kısa süre önce Marcus Rashford ile görüştüğini belirtti.
Fakat yıldız oyuncunun önceliğinin 5 büyük ligden bir takıma transfer olmak istediğini yazan Romano, Rashford'un bu nedenle Galatasaray'ı reddettiğini ileri sürdü.
NURİ ŞAHİN'İN DE LİSTESİNDE
Galatasaray'ın yanı sıra Nuri Şahin'in takımı Dortmund'un da Marcus Rashford'u kiralamak için ManU'dan bilgi istediği öğrenildi.
Öte yandan, İtalyan devleri Milan, Juventus ve Napoli'nin de 26 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.
Manchester United formasıyla bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Rashford, 7 gol 3 asist performans sergiledi.
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