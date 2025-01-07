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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano, Galatasaray'ın kısa süre önce listesine eklediği yıldız isimle ilgili kötü haberi duyurdu. Takımının gözden çıkardığı futbolcunun sarı kırmızılı ekibin teklifini reddettiği iddia edildi. (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 19:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 19:53
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesine aldığı yıldız isimler için birer birer hamleler yaparken listedeki bazı oyunculardan beklenen yanıt gelmiyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Bu isimlerden biri de Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Kırmızı Şeytanlar'ın gözden çıkardığı Rashford, Okan Buruk'un onayıyla bir süre önce Cimbom'un transfer listesine eklenmişti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Sarı kırmızılı ekip, Rashford için yakın zamanda kulübüyle iletişime geçmiş ve transfer konusunda nabız yoklamıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu hamlesiyle ilgili kötü haberi duyurdu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Romano, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın kısa süre önce Marcus Rashford ile görüştüğini belirtti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Fakat yıldız oyuncunun önceliğinin 5 büyük ligden bir takıma transfer olmak istediğini yazan Romano, Rashford'un bu nedenle Galatasaray'ı reddettiğini ileri sürdü.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

NURİ ŞAHİN'İN DE LİSTESİNDE

Galatasaray'ın yanı sıra Nuri Şahin'in takımı Dortmund'un da Marcus Rashford'u kiralamak için ManU'dan bilgi istediği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Ünlü muhabir duyurdu

Öte yandan, İtalyan devleri Milan, Juventus ve Napoli'nin de 26 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.

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