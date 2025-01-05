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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalara Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. İşte kulübün resmi kanallarından yayınladığı o açıklama... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 01:03
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u ağırlayan ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazan Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, maç sonrası açıklamalarında Galatasaray'ı hedef göstermişti. Sarı kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe cephesinden gelen o açıklamaya yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Her hafta kendi maçlarından sonra, dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır:

Galatasaray Spor Kulübü, yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda Yabancı VAR Hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir.

Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir. Kulübümüz, yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız.

Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır."

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