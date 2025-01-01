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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak takımın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in yeni veliahtını Çizme'den getirecek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya'dan önemli bir yıldızı takibe aldı. Aslan, Napoli'den Giacomo Raspadori ile ilgileniyor.

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Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Çizme basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 24 yaşındaki Raspadori'yi takip ettiğini ve Napoli ile temaslarına başladığı vurgulandı.

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Daha önce Napoli'de oynayan Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi önemli yıldızları kadrosunda bulunduran Cimbom, Raspadori'yi de gündemine aldı.

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

YAŞI DA GENÇ

Napoli ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 24 yaşındaki Raspadori bu sezon 12 resmi maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı. Yıldız futbolcunun bonservisi 2022- 23 sezonundan bu yana Napoli'de bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Oyuncunun henüz 24 yaşında olması, potansiyeli ve oynadığı mevkiiler itibarıyla Galatasaray'ın ilgisini çektiği ifade edildi. Öte yandan Raspadori son olarak 29 Aralık'ta Napoli'nin Venezia'yı 1-0 yendiği galibiyet golünü atmış ve bu sezon ilk kez ağları havalandırmıştı.

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

NAPOLI'DEN ARKADAŞLARI

Napoli'de 2022-23 sezonundaki tarihi şampiyonlukta kadroda yer alan Giacomo Raspadori, Galatasaray'ın yıldızları Dries Mertens ve Victor Osimhen ile beraber oynamıştı.

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Napoli'nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunda Raspadori; Mertens ve Osimhen ile yan yana forma giymişti.

Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

TARİHİ BAŞARILAR KAZANDI

Giacomo Raspadori, kariyerinde tarihi başarılara imza attı. İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanan Raspadori, Napoli'nin 2022-2023 sezonundaki unutulmaz şampiyonluğunda da yer aldı.

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