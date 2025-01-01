Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı

Oyuncunun henüz 24 yaşında olması, potansiyeli ve oynadığı mevkiiler itibarıyla Galatasaray'ın ilgisini çektiği ifade edildi. Öte yandan Raspadori son olarak 29 Aralık'ta Napoli'nin Venezia'yı 1-0 yendiği galibiyet golünü atmış ve bu sezon ilk kez ağları havalandırmıştı.