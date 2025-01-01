Galatasaray'dan transferde olay hamle! İşte Mertens'in yeni veliahtı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak takımın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in yeni veliahtını Çizme'den getirecek. İşte tüm detaylar...
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YAŞI DA GENÇ
Napoli ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 24 yaşındaki Raspadori bu sezon 12 resmi maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı. Yıldız futbolcunun bonservisi 2022- 23 sezonundan bu yana Napoli'de bulunuyor.
Oyuncunun henüz 24 yaşında olması, potansiyeli ve oynadığı mevkiiler itibarıyla Galatasaray'ın ilgisini çektiği ifade edildi. Öte yandan Raspadori son olarak 29 Aralık'ta Napoli'nin Venezia'yı 1-0 yendiği galibiyet golünü atmış ve bu sezon ilk kez ağları havalandırmıştı.
NAPOLI'DEN ARKADAŞLARI
Napoli'de 2022-23 sezonundaki tarihi şampiyonlukta kadroda yer alan Giacomo Raspadori, Galatasaray'ın yıldızları Dries Mertens ve Victor Osimhen ile beraber oynamıştı.
Napoli'nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunda Raspadori; Mertens ve Osimhen ile yan yana forma giymişti.
TARİHİ BAŞARILAR KAZANDI
Giacomo Raspadori, kariyerinde tarihi başarılara imza attı. İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanan Raspadori, Napoli'nin 2022-2023 sezonundaki unutulmaz şampiyonluğunda da yer aldı.
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