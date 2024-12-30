GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!
Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Alman ekibi oyuncunun bonservisi konusundaki kararını sarı-kırmızılılara iletti. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Haberde; Bundesliga kulübünün Köhn'ün 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı öne sürüldü.
Alman futbolcu Köhn, Bremen formasıyla 13 maçta forma giydi.
25 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı yaptı.
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