GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Hannover'dan 3.3 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Derrick Köhn beklentilerin altında kalmıştı.

Genç sol bek, sezon başında 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralanmıştı.