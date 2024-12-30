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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!

Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Alman ekibi oyuncunun bonservisi konusundaki kararını sarı-kırmızılılara iletti. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Hannover'dan 3.3 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Derrick Köhn beklentilerin altında kalmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!

Genç sol bek, sezon başında 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!

Takvim'in derlediği ve Alman basınında yer alan habere göre; Bremen'in Köhn için transfer kararını verdiği belirtildi.

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