Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS'ten talipleri var!

Fransız takımında 6 maçta yalnızca 112 dakika sahada kalan Zaha, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte, teknik direktör Pierre Sage tarafından bir süre kadro dışı bırakıldı.

BİR SEZONDA 2 FARKLI TAKIMDA OYNAYABİLİR

FIFA'nın bir oyuncunun bir sezonda yalnızca iki farklı takımda forma giymesi kuralına takılan Zaha, bu engeli aşmanın bir yolunu buldu.