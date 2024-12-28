Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS'ten talipleri var!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği ve beklentileri karşılayamadığı nedeniyle sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha için İngiliz basını çarpıcı bir transfer iddiası gündeme getirdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:18
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Fransız takımında 6 maçta yalnızca 112 dakika sahada kalan Zaha, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte, teknik direktör Pierre Sage tarafından bir süre kadro dışı bırakıldı.
Fransız kulübünün yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle ayrılık talep edilse de, yıldız oyuncu FIFA'nın kuralına takılıyor.
BİR SEZONDA 2 FARKLI TAKIMDA OYNAYABİLİR
FIFA'nın bir oyuncunun bir sezonda yalnızca iki farklı takımda forma giymesi kuralına takılan Zaha, bu engeli aşmanın bir yolunu buldu.
Bilindiği üzere, sezon başında Süper Kupa maçında sahaya çıkan Zaha, FIFA'nın kuralındaki başka bir madde sayesinde belirli koşulları yerine getirdiği takdirde üçüncü bir kulüp için resmi maçlara çıkma hakkı kazanabilecek.
MLS'TEN İLGİ VAR
Daily Mail'in haberine göre, bazı MLS kulüpleri Wilfried Zaha'yı transfer hedefleri arasına dahil etti.
Yıldız oyuncunun MLS'ten bir kulüple anlaşması halinde, Galatasaray'ın herhangi bir engel çıkarmayacağı haberin detaylarında belirtildi.
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