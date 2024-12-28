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Haberler Galatasaray Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS'ten talipleri var!

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS'ten talipleri var!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği ve beklentileri karşılayamadığı nedeniyle sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha için İngiliz basını çarpıcı bir transfer iddiası gündeme getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:18
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Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

2023 yazında Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı sergileyemedi.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

Geldiği sezonda 42 maçta forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik bir katkı sundu.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

Geçtiğimiz yaz Ligue 1 temsilcisi Lyon'a kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, burada da forma şansından yeterince faydalanamadı.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

Fransız takımında 6 maçta yalnızca 112 dakika sahada kalan Zaha, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte, teknik direktör Pierre Sage tarafından bir süre kadro dışı bırakıldı.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

Fransız kulübünün yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle ayrılık talep edilse de, yıldız oyuncu FIFA'nın kuralına takılıyor.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

BİR SEZONDA 2 FARKLI TAKIMDA OYNAYABİLİR
FIFA'nın bir oyuncunun bir sezonda yalnızca iki farklı takımda forma giymesi kuralına takılan Zaha, bu engeli aşmanın bir yolunu buldu.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

Bilindiği üzere, sezon başında Süper Kupa maçında sahaya çıkan Zaha, FIFA'nın kuralındaki başka bir madde sayesinde belirli koşulları yerine getirdiği takdirde üçüncü bir kulüp için resmi maçlara çıkma hakkı kazanabilecek.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

MLS'TEN İLGİ VAR
Daily Mail'in haberine göre, bazı MLS kulüpleri Wilfried Zaha'yı transfer hedefleri arasına dahil etti.

Zaha için çarpıcı transfer iddiası: MLS’den talipleri var!

Yıldız oyuncunun MLS'ten bir kulüple anlaşması halinde, Galatasaray'ın herhangi bir engel çıkarmayacağı haberin detaylarında belirtildi.

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