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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Galatasaray, vedalaşmaya hazırlandığı Hakim Ziyech de şok gelişme yaşıyor. Faslı yıldızın ayrılık şartı, ara transferde önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom'u köşeye sıkıştırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:47
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TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Hocası Okan Buruk'a oynamadığı için mutsuz olduğunu söyleyen Hakim Ziyech, kendisine kulüp arıyor.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Galatasaray tarafı, Faslı yıldızdan bonservis talep etmeyecek. Ancak Ziyech sözleşme feshi için sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Sergio Oliveira sezon başında ayrılırken 2 yıllık maaşının büyük çoğunluğunu tazminat olarak almıştı.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık maliyeti 5.5 milyon Euro'yu (202 milyon TL) geçen Ziyech de benzer hamleyle sarı-kırmızılı yönetimi sıkıştırdı.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Öte yandan İngiltere'den Everton ve West Ham United kulüplerinin Hakim Ziyech ile ilgilendiği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!

Ziyech Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

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