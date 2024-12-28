TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray'ı şok etti!
Galatasaray, vedalaşmaya hazırlandığı Hakim Ziyech de şok gelişme yaşıyor. Faslı yıldızın ayrılık şartı, ara transferde önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom'u köşeye sıkıştırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık maliyeti 5.5 milyon Euro'yu (202 milyon TL) geçen Ziyech de benzer hamleyle sarı-kırmızılı yönetimi sıkıştırdı.
Öte yandan İngiltere'den Everton ve West Ham United kulüplerinin Hakim Ziyech ile ilgilendiği gelen haberler arasında.
Ziyech Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
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