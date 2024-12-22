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Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması! "Sezon sonu görüşürüz"

Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması! "Sezon sonu görüşürüz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:59
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Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması! "Sezon sonu görüşürüz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FERNANDO MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI"

"Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz."

"8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

"8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz."

SEZON SONU EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

"İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz."

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