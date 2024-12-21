GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen isimler için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kafasından sildiği yıldız için Avrupa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları...
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Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna planladığı gibi giden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un takviye için istediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.
Galatasaray bu dönemde en az 2 takviye yapması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler doğrultusunda yabancı oyuncu havuzunu da düşürmek için temaslar hızlandı.
Avrupa basınına da yansıyan gelişmeye göre Ziyech'in hem Buruk'un kadroda düşünmemesi hem de yapılacak transferlere yer açılabilmesi adına Galatasaray'dan gönderileceği öğrenildi.
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