  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen isimler için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kafasından sildiği yıldız için Avrupa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 14:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna planladığı gibi giden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un takviye için istediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Galatasaray bu dönemde en az 2 takviye yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler doğrultusunda yabancı oyuncu havuzunu da düşürmek için temaslar hızlandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Avrupa basınına da yansıyan gelişmeye göre Ziyech'in hem Buruk'un kadroda düşünmemesi hem de yapılacak transferlere yer açılabilmesi adına Galatasaray'dan gönderileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

İŞTE O HABER

Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda!
REKLAM
DİĞER
"Bitti, gitti diyelim" İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medyadan duyurdu!
Erzurum Palandöken'de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan'ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
F.Bahçe'ye Özbek stoper!
Çakar'dan Mourinho için olay sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı 14:09
En iyi futbolcular açıklandı! Türk yıldız listede En iyi futbolcular açıklandı! Türk yıldız listede 13:41
Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? 13:08
Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Osasuna - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:00
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! 12:53
Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:53
Daha Eski
Getafe - Mallorca maçı ne zaman? Getafe - Mallorca maçı ne zaman? 12:48
Hull City - Swansea City maçı ne zaman? Hull City - Swansea City maçı ne zaman? 12:36
Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman? Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman? 12:29
Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman? Brentford - Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:24
West Ham United - Brighton maçı ne zaman? West Ham United - Brighton maçı ne zaman? 12:19
Ipswich Town - Newcastle United maçı ne zaman? Ipswich Town - Newcastle United maçı ne zaman? 12:14