GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı

Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler doğrultusunda yabancı oyuncu havuzunu da düşürmek için temaslar hızlandı.

Avrupa basınına da yansıyan gelişmeye göre Ziyech'in hem Buruk'un kadroda düşünmemesi hem de yapılacak transferlere yer açılabilmesi adına Galatasaray'dan gönderileceği öğrenildi.