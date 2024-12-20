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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak geleceği kafalarda soru işareti haline gelen o futbolcu için İtalyan devi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 13:03
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Galatasaray, 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Cimbom bu anlamda devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelirken takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'da geleceği büyük bir bilmece haline gelen o isimle ilgili ise transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Milannews24.com'da yer alan habere göre Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile İtalyan devi Milan ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Haberde "Milan için transferde Ziyech fırsatı: Ocak'ta Galatasaray'dan ayrılacak" başlığı atıldı ve 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Fas ile yarı finale yükselme başarısı gösteren Hakim Ziyech'in adının Milan ile daha önce birkaç kez anıldığı belirtildi.

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