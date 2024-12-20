TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak geleceği kafalarda soru işareti haline gelen o futbolcu için İtalyan devi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 13:03
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Sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelirken takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'da geleceği büyük bir bilmece haline gelen o isimle ilgili ise transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milannews24.com'da yer alan habere göre Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile İtalyan devi Milan ilgileniyor.
Haberde "Milan için transferde Ziyech fırsatı: Ocak'ta Galatasaray'dan ayrılacak" başlığı atıldı ve 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Fas ile yarı finale yükselme başarısı gösteren Hakim Ziyech'in adının Milan ile daha önce birkaç kez anıldığı belirtildi.
Oyuncu için son olarak "Fonseca'nın elindeki kadroyu kesinlikle güçlendirecek" ifadeleri yer aldı.
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