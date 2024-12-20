TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası!

Sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelirken takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'da geleceği büyük bir bilmece haline gelen o isimle ilgili ise transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haberde "Milan için transferde Ziyech fırsatı: Ocak'ta Galatasaray'dan ayrılacak" başlığı atıldı ve 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Fas ile yarı finale yükselme başarısı gösteren Hakim Ziyech'in adının Milan ile daha önce birkaç kez anıldığı belirtildi.