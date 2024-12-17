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Haberler Galatasaray Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde tedavi sürecine devam ederken bir yandan da Wanda Nara ile boşanma sürecindeki çalkantılarla uğraşıyor. Wanda en son, Icardi ile aldattığı eşi Maxi Lopez ve Icardi'yi aldattığı sevgilisi L-Gante ile birlikte yemek yediği fotoğrafı paylaşmıştı. Icardi'nin dava açması sonrası Wanda Nara yine ses getirecek bir harekette bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 19:34
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Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilişkisi hakkında son olarak "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" demişti.

Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

Wanda Nara ise L-Gante olan ilişkisi hakkında Wanda Nara ise "Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu" şeklinde konuşmuştu.

Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara son olarak annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı.

Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

İşte o mesajlar:

1 Aralık:
"Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim, kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana nerede ve saat kaçta olduğunu söyle çünkü senin yanında olmak istiyoruz."

Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

2 Aralık:
"Günaydın Mau, ameliyatın için en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende senden daha fazla kimse sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya mesaj attğın günü üzülerek anımsıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamıyorum."

Mauro Icardi dava açtı, Wanda Nara mesajları ifşaladı!

8 Aralık:
"Merhaba Mou, nasıl gidiyor, daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni teklif etmek istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin yere getiririm. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğimizi biliyorum. Sana bir sarılma gönderiyorum ve seni seviyorum!"

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