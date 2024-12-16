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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Galatasaray, sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerini dolduracak bir kaleci transferi için çalışmalarına erkenden başladı. 2011'de İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönmek istediği öğrenilirken, sarı kırmızılı ekip başarılı file bekçisinden eldivenleri devralacak bir isim için listesini hazırladı. İşte Galatasaray'ın izlediği o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 19:45 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 19:47
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Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Galatasaray, 2011'den bu yana kalesini koruyan başarılı file bekçisi Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Kontratı sezon bitiminde sonlanacak olan Muslera'nın yerine isim arayışlarına başlayan Galatasaray listesine dikkat çeken isimleri dahil etti.

İşte Cimbom'un kaleci adayları...

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

John Victor
Botafogo
28 yaşında
1.97 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Alex Meret
Napoli
27 yaşında
1.90 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Michael Zetterer
Werder Bremen
29 yaşında
1.87 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Walter Daniel Benítez
PSV Eindhoven
31 yaşında
1.91 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Bento
Al-Nassr
25 yaşında
1.90 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Ivan Provedel
Lazio
30 yaşında
1.94 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Yehvann Diouf
Stade Reims
25 yaşında
1.90 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Marco Carnesecchi
Atalanta
24 yaşında
1.91 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Kauã Santos
Eintracht Frankfurt
21 yaşında
1.98 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Alisson
Liverpool
32 yaşında
1.93 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Djordje Petrovic
RC Strasbourg Alsace
25 yaşında
1.84 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Joan García
Espanyol
23 yaşında
1.91 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Predrag Rajković
Al-Ittihad
29 yaşında
1.91 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Dean Henderson
Crystal Palace
27 yaşında
1.88 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Rui Silva
Real Betis
30 yaşında
1.91 boyunda

Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler

Konstantinos Tzolakis
Olympiacos
22 yaşında
1.93 boyunda

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