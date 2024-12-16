Galatasaray'ın kaleci listesi belli oldu! İşte o isimler
Galatasaray, sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerini dolduracak bir kaleci transferi için çalışmalarına erkenden başladı. 2011'de İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönmek istediği öğrenilirken, sarı kırmızılı ekip başarılı file bekçisinden eldivenleri devralacak bir isim için listesini hazırladı. İşte Galatasaray'ın izlediği o isimler...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 19:45Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 19:47
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