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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar Danimarkalı savunmacının yerine PSG'nin stoperine kancayı taktı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

Galatasaray hem ocak ayı hem de sezon sonu için transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

Cimbom, ilk olarak ara transfer döneminde stopere takviye istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

Nelsson'u göndermeyi planlayan sarı kırmızılı yönetim, Slovak stoper Milan Skriniar ile defans hattını güçlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

29 yaşındaki savunmacı PSG takımında beklediği ortamı bulabilmiş değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız devinde 5 maça çıktı, kontratı da Haziran 2028'de bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır

İnter'in 34 milyon euro'ya satın aldığı ve bir dönem piyasa değeri 65 milyon euro'ya çıkan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nda da 77 kez ter döktü ve bu süreçte 3 gol attı.

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