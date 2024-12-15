TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper operasyonu! PSG'nin yıldızı gelmeye hazır
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar Danimarkalı savunmacının yerine PSG'nin stoperine kancayı taktı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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29 yaşındaki savunmacı PSG takımında beklediği ortamı bulabilmiş değil.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız devinde 5 maça çıktı, kontratı da Haziran 2028'de bitecek.
İnter'in 34 milyon euro'ya satın aldığı ve bir dönem piyasa değeri 65 milyon euro'ya çıkan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nda da 77 kez ter döktü ve bu süreçte 3 gol attı.
Aslan, 1.88 boyundaki yıldızı ilk etapta kiralamak istiyor. Pazarlıklar devam ediyor.
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