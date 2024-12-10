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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i sakatlığa kurban vermişti. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 10:59
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GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 6'ya çıkardı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Kritik Sivas deplasmanından zaferle ayrılan Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen üzüntüsü yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini bildirdi.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Milliyet'in haberine göre, tedavisine başlanan Osimhen'in Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kaçırabileceği, buna rağmen kesin durumun iyileşme sürecinde ortaya çıkacağı vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu

Aynı şekilde Barış Alper'in de bu maçlarda olmayabileceği ve Göztepe müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

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