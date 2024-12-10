GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan haber var! Dönüş tarihleri belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i sakatlığa kurban vermişti. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, Victor Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini bildirdi.
Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Milliyet'in haberine göre, tedavisine başlanan Osimhen'in Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kaçırabileceği, buna rağmen kesin durumun iyileşme sürecinde ortaya çıkacağı vurgulandı.
Aynı şekilde Barış Alper'in de bu maçlarda olmayabileceği ve Göztepe müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.
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