Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir.

Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray'ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem.

Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır.

Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir.

Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.