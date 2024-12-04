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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş paylaşım! Acun Ilıcalı konuşurken...

Galatasaray'dan flaş paylaşım! Acun Ilıcalı konuşurken...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'un konuğu oldu. Gündeme dair pek çok konuda açıklamalarda bulunan ve ezeli rakipleri Galatasaray'la ilgili sert ifadeler kullanan Ilıcalı'nın yayını sırasında sarı kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 01:27
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Galatasaray'dan flaş paylaşım! Acun Ilıcalı konuşurken...

A Spor'da Gündem Özel programına konuk olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, son zamanlarda defalarca gündeme gelen hakem tartışmalarından TFF'ye, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlıklardan Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonlara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın yayını devam ederken, Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı ekibin yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı...

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