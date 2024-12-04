Galatasaray'dan flaş paylaşım! Acun Ilıcalı konuşurken...

A Spor'da Gündem Özel programına konuk olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, son zamanlarda defalarca gündeme gelen hakem tartışmalarından TFF'ye, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlıklardan Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonlara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın yayını devam ederken, Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı ekibin yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı...