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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamamıştı. Fransız basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 14:29
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri Sacha Boey olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Fransız sağ bek, sene başında Bayern Münih'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Alman devinin bonservisine 30 milyon Euro ödediği 24 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Bayern Münih'e transferiyle büyük yankı uyandıran Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Fransız basını, Bundesliga ekibindeki geleceği tartışılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

FRANSA'YA DÖNÜYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Marsilya'nın Sacha Boey'i istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Haberde Fransız sağ bekin Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin planları arasında yer aldığı ve Ligue 1 ekibinin bu sebeple Boey'i kiralamak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Sacha Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 4 maçta 158 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor

Fransız futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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