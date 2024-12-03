TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Sacha Boey geri dönüyor
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamamıştı. Fransız basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bayern Münih'e transferiyle büyük yankı uyandıran Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı.
Fransız basını, Bundesliga ekibindeki geleceği tartışılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
FRANSA'YA DÖNÜYOR
L'Equipe'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Marsilya'nın Sacha Boey'i istediği belirtildi.
Haberde Fransız sağ bekin Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin planları arasında yer aldığı ve Ligue 1 ekibinin bu sebeple Boey'i kiralamak istediği vurgulandı.
Sacha Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 4 maçta 158 dakika süre aldı.
Fransız futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Boey'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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