GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transferin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. İtalyan basını, çok sayıda dünya devinin transfer etmek istediği Nijeryalı süper yıldız için yapılan son teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
25 yaşındaki santrfor, gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen Osimhen, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirterek sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını söylemişti.
Ancak Chelsea, Juventus ve PSG gibi Avrupa devleri, Nijeryalı santrforu ocak ayında takıma kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.
Yıldız golcüyle ilgili transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmezken, son iddia İtalya'dan geldi.
JUVENTUS'TAN 50 MİLYON EURO
Akşam'ın derlediği habere göre; Juventus 50 milyon Euro+bonuslar şeklinde bir teklif hazırladı.
Napoli'nin 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı yıldız için yapılan bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.
Nijeryalı süper yıldız, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
DİĞER