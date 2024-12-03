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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transferin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. İtalyan basını, çok sayıda dünya devinin transfer etmek istediği Nijeryalı süper yıldız için yapılan son teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 13:38
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, özellikle son günlerini oldukça hareketli geçirdiği bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Teknik heyetin rapor doğrultusunda birçok takviye yaparak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

25 yaşındaki santrfor, gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen Osimhen, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirterek sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Ancak Chelsea, Juventus ve PSG gibi Avrupa devleri, Nijeryalı santrforu ocak ayında takıma kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Yıldız golcüyle ilgili transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmezken, son iddia İtalya'dan geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

JUVENTUS'TAN 50 MİLYON EURO

Akşam'ın derlediği habere göre; Juventus 50 milyon Euro+bonuslar şeklinde bir teklif hazırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Napoli'nin 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı yıldız için yapılan bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Nijeryalı süper yıldız, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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